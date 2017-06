Otkazana sjednica GO SNP-a na kojoj je trebala da bude usvojena ostavka Milića

Sjednica Glavnog odbora Socijalističke narodne partije na kojoj je trebala da bude konstatovana ostavka predsjednika Srđana Milića, otkazana je na zahtjev 15 predsjednika opštinskih odbora, saopšteno je iz SNP-a.

Branko Ivanović koji, kako se navodi, kao najstariji član Glavnog odbora, obavlja funkciju predsjedavajućeg, otkazao je sjednicu Glavnog odbora zakazanu za sjutra.

Zahtjev za otkazivanje sjednice uputili su predsjednici SNP-a Podgorica, Pljevlja, Cetinje, Plužine, Mojkovac, Rožaje, Šavnik, Plav, Gusinje, Andrijevica, Bar, Budva, Danilovgrad, Kotor i Tivat.

Srđan Milić podnio je 25. maja ostavku na mjesto predsjednika SNP-a a ostavka je trebala da bude konstatovana na sjednici Glavnog odbora u ponedeljak 5. juna.

Međutim, uz obavještenje da se sjednica Glavnog odbora otkazuje, u pismu predsjednika 15 opštinskih odbora SNP-a upućenom Srđanu Miliću navodi se da je jasno, da se „ogromna većina članstva SNP, kao i članova opštinskih i državnih organa partije ne slaže sa Milićevom odlukom da podnesete ostavku“.

„Svjesni smo, takođe, da kod Vas ne postoji pojam neopozive i opozive ostavke, nego ostavka znači upravo to, jer ste vi bili i ostali čovjek, i nikada nijeste kalkulisali s takvim stvarima, za razliku od nekih koji su se zaklinjali da neće biti na nekim funkcijama, a zatim ih trčeći dohvatili i ponijeli ih sa sobom iz SNP-a kao prćiju. Polazeći od toga što ste i sami izjavili u medijima da ne idete iz SNP, te da ste uvijek insistirali na dogovorima pozivamo vas da u ovom slučaju postupite u skladu sa onim što ste radili svih ovih godina na čelu SNP-a, a to znači da uradite ono što je najbolje za SNP“, navodi se u pismu podrške Miliću.

Statutom SNP, kako navode, propisano je da nakon konstatacije ostavke Predsjednika SNP, Glavni odbor određuje člana Izvršnog odbora Glavnog odbora za predsjedavajućeg Glavnog odbora i Izvršnog odbora, koji rukovodi sjednicama. Poručuju Miliću sledeće:

„Mi od vas tražimo samo da prihvatite da kao član IO GO, Vi budete određeni za predsjedavajućeg GO i IO GO, jer samo vi možete vašim autoritetom i pravednim i objektivnim postupanjem tokom trajanja unutarpartijske procedure omogućiti da se ta procedura sprovede na način saglasan sa Statutom“, navodi se u saopštenju.

A da li će ostavka Milića ikad biti prihvaćena ostaje da se vidi.

Istorijat osipanja SNP-a pod Milićem

Podsjećamo, da je Aleksandar Damjanović 1. marta podnio ostavku na funkciju u GO, a Glavni odbor SNP-a na elektronskoj sjednici razriješio je svih funkcija Damjanovića zbog, kako su naveli, kršenja statuta partije.

Nezadovoljni odlukom GO, članovi beranskog, ulcinjskog i bjelopoljskog SNP-a zatražili su nedavno Milićevu ostavku, dok su o zahtjevu za njegovom smjenom podijeljeni u plavskom i kolašinskom odboru.

Odlazak Damjanovića iz SNP-a je treći raskol od kad je Milić na čelu partije. Prvi je bio 2012. godine kada je dio funkcinonera predvođenih Predragom Bulatovićem i Milanom Kneževićem napustio stranku. Oni su formirali Demokratsku narodnu partiju koja je postala konstituent Demokratskog fronta.

Drugi veliki raskol za vrijeme Milićevog mandata desio se 2015. godine kad su Aleksa Bečić, Velizar Kaluđerović i Neven Gošović sa velikim brojem funkcionera, uglavnom iz podgoričkog odbora, napustili stranku i osnovali Demokratsku Crnu Goru.

Nakon posljednjeg cijepanja partije i odlaska istaknutog funkcionera Aleksadra Damjanovića, zbog čega je negodovala većina opštinskih odbora, usljedila je današnja Milićeva odluka o ostavci.