Papović: Porazno je što ima lidera i partija čiji su uzori četnici

DN: Gospodine Papoviću, 72 godine nakon pobjede nad fašizmom, svjedoci smo da se u Crnoj Gori u posljednje vrijeme otvoreno pokušavaju rehabilitovati četničke vođe i preko njih i četnički pokret i ideologija. Kako, kao naš mladi istoričar, objašnjavate najnovija dešavanja?

PAPOVIĆ: Za svakoga ko poznaje noviju političku istoriju Crne Gore ta dešavanja nijesu iznenađenje. Četnički pokret u Crnoj Gori je tokom Drugog svjetskog rata bio izuzetno jak, a u jednom periodu dominantan. Četnička ideologija je definisana van Crne Gore, ali je zahvaljujući jakom srpskom nacionalizmu u Crnoj Gori, imala veliki broj sljedbenika. Četnički pokret je svog prirodnog saveznika pronašao u italijanskom fašizmu i njemačkom nacizmu, jer se i on zasnivao na nacionalnoj i rasnoj mržnji i na oštroj konfrontaciji s demokratijom i s komunizmom. Zato je četnički pokret bio dio fašističkih i nacističkih snaga tokom Drugog svjetskog rata i to je pokazao u praksi. Fašizam, nacizam i četnički pokret su poraženi u tome ratu, ali nijesu uništeni. Oni su u Crnoj Gori u periodu socijalizma efektno suzbijani i represijom. Od početka 90-ih četnička ideologija se opet afirmisala i ušla u politički život pod ruhom navodno nove desnice i nekog modernijeg nacionalizma, ali je u biti ostala privržena ideji i praksi četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata. To je i danas njena suština.

DN: Da li su dešavanja tokom protekle dvije godine na crnogorskoj političkoj sceni dijelom uticala da se povampiri ideologija za koju smo vjerovali da je pobijeđena?

PAPOVIĆ: Ta ideologija je u Crnoj Gori prisutna od 1941. godine i, u zavisnosti od političkih uslova, javlja se u različitim organizacionim oblicima. Porazno je za našu političku scenu postojanje lidera i partija čiji su uzori četnički zločinci i zločinačka ideologija iz Drugog svjetskog rata. Apsurdno je da neko kome je moralni i politički uzor mračni četnički oficir može pretendovati da vodi državu u 21. vijeku. Taj i oni koji ga podržavaju pokazuju da žele da se ponove ratni zločini. Šta oni priželjkuju, najbolje je opisao dr Stevan Moljević, predsjednik Centralnog nacionalnog odbora za Jugoslaviju (najviši politički organ Četničkog pokreta) i autor „Homogene Srbije“. On je u novembru 1944. godine u istočnoj Bosni, razočaran u četničku politiku, na sjednici Centralnog nacionalnog komiteta u Okruglici, izjavio: „Parola „Draža nas vodi pobedi i slobodi“ dovela nas je kao što vidite, u ovo tužno i maglovito bosansko bespuće… Šta smo mi u ovom ratu pokazali srpskom narodu? Svoje kame, brade i pijane komandante… Rulje koje zaudaraju na rakiju, to smo bili i ostali!“ Porazno je da je i 2017. godine ovo politički program nekih parlamentarnih partija. Posebno je žalosno i opasno što se te partije deklarišu kao autentični predstavnici srpskog naroda i na taj način one hoće da srpski narod bude talac njihove naopake ideologije. Ohrabrujuće je što većina Srba u Crnoj Gori odbacuje četničku ideologiju jer je razumno da ne žele da ih poistovjete s njom.

DN: Spomenik Puniši Račiću u Andrijevici, četničko ordenje u Kolašinu, inicijativa za podizanje spomenika Pavlu Đurišiću u Beranama… Da li je zakonska regulativa smetnja za oštriju reakciju države ili je u pitanju nešto drugo?

PAPOVIĆ: Zakonska regulativa je nedvosmisleno progresivna i antifašistička, i odgovornost za njenu primjenu je kod nadležnih organa. Nesumnjivo je i da su ti državni organi mogli efikasnije da reaguju i da se tako jasno stavi do znanja da s veličanjem zločinaca i zločinačkih ideologija ne smije biti kompromisa.

DN: U kojoj su mjeri jačanje nacionalističkih pokreta na globalnoj sceni, kao i islamski radikalizam, terorizam… imali uticaja na povampirenje ideologija za koje smo vjerovali da su poražene i da više nemaju političke moći da se nametnu kao bilo kakva alternativa?

PAPOVIĆ: Sigurno je da su u Evropi ojačale nacionalističke, ksenofobne i šovinističke partije i pokreti koji ideologiju vežu za fašizam, nacizam i vjerski fanatizam. Oni utiču i na političke prilike u Crnoj Gori, a to naročito važi za takve pokrete i partije iz susjednih država. Ipak, smatram da se za postojanje četničke i drugih nacionalističkih i ekstremnih ideologija u Crnoj Gori uzroci nalaze prije svega u domaćoj političkoj praksi. Ovi pokreti, partije i ideologije su, iako uglavnom osmišljeni i organizovani na strani, ukorijenjeni su u Crnoj Gori.

DN: Da li se u Crnoj Gori, prevashodno kroz obrazovni sistem, dovoljno njeguje ideja antifašizma na kojoj počiva savremena Evropa?

PAPOVIĆ: Naš obrazovni sistem, odnosno važeći školski programi i udžbenici dovoljno afirmišu antifašizam. Isto rade i najviše državne institucije, većina medija i odgovarajuće organizacije zadužene za promociju antifašizma. Na tome je u posljednje dvije decenije zaista mnogo urađeno. Problem je što imamo političke snage i zapažen broj građana koji podržavaju neofašističke, neonacističke i uopšte ekstremne ideologije, uprkos tome što ih obrazovni sistem uči drugačije. To je znak da oni antifašizam odbacuju svjesno, a ne iz neznanja. Izazov je izboriti se s tim snagama u demokratskom društvu. Trebalo bi uvijek imati u vidu paradoks da su fašizam i nacizam prvobitno uspjeli u demokratskim sistemima, jer su iskoristili političke slobode kako bi osvojili vlast da bi zatim ukinuli demokratiju. Nasljednici i sljedbenici tih ideologija i danas koriste slične metode. No, valjda su i antifašističke snage naučile lekciju kako da ih suzbiju.

DN: Koliko je za podijeljeno crnogorsko društvo rizično neblagovremeno i neadekvatno reagovati na pokušaj afirmacije četničke ideologije i njenih vođa?

PAPOVIĆ: Taj rizik je prisutan jer s jedne strane, ako se ne reaguje zakonski i efikasno, šalje se poruka četničkim snagama da je država slaba, i to im je motiv da budu agresivnije. S druge strane, ti događaji uvijek nose opasnost da prodube i radikalizuju političke sukobe i zato postoji oprez kod državnih organa. Smatram da je bolje ako se zakon efikasno sprovodi. Tu ne smije biti straha i ustručavanja.