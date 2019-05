Pažin: Izvještaj pokazao da Crna Gora i dalje predvodi proces pristupanja EU

Ovogodišnji izvještaj pokazao je da Crna Gora i dalje predvodi proces pristupanja Evropskoj uniji, a samim tim zadržava i poziciju stabilnog i iskrenog partnera Evropske unije na Balkanu, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin nakon sastanka sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivom Oravom na kojem mu je uručen godišnji izvještaj o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

“Crna Gora ne očekuje i ne želi da joj se gleda kroz prste, niti da bude primljena u Evropsku uniju prije nego što u potpunosti ispuni sve potrebne uslove za punopravno članstvo. Odgovorno prihvatamo posao koji je pred nama i isto tako očekujemo da naši napori i rezultati budu prepoznanti i blagovremeno potvrđeni. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji moguće je jedino ako smo za njega jednako zainteresovani i mi i naši evropski partneri,“ naglasio je potpredsjednik.

Ocijenio je da liderska pozicija Crne Gore u aktuelnoj politici proširenja Evropske unije nije samo epitet, već i obaveza.

“Crna Gora kao država u kojoj je uspostavljen jasan institucionalni i pravni okvir, danas pokazuje i da su institucije spremne da sprovode zakone, bez izuzetka i sa jasnim ciljem – da jačamo državu u kojoj se svaki građanin osjeća bezbjedno i živi dostojanstveno od svog rada, i u kojoj institucije funkcionišu kao servis građana. Svakako, pred nama je još posla koji treba da bude obavljen da bismo otpočeli i završnu fazu pristupnog procesa koja nas čeka, kako pruželjkujemo, od kraja ove godine”, poručio je Pažin.

Potpredsjednik je izrazio uvjerenje da će Izvještaj biti jasan pokazatelj svim državama članicama da Crna Gora bilježi ozbiljne rezultate iz oblasti vladavine prava i da je spremna da do kraja godine otvori pregovore i u preostalom Poglavlju 8, ali i dobije mjerila za zatvaranje pregovora u poglavljima 23 i 24.

Najavio je da će Vlada već ove godine posebnu pažnju obratiti na ispunjavanje određenih preporuka za koje vjeruje da mogu doprinijeti daljem jačanju kredibiliteta i povjerenja u institucije sistema.

“Ovdje posebno želim apostrofirati određene aktivnosti koje ćemo preduzeti u snaženju institucija koje se bave sprječavanjem korupcije, kao i daljem pospiješivanju ambijenta za profesionalan rad medijske zajednice”, dodao je on.

Izrazio je zadovoljstvo što je Evropska komisija i ove godine pokazala da je politika proširenja živa i konstatovao da je Crna Gora, sa 32 otvorena i tri privremeno zatvorena poglavlja ponosna što je zadržala poziciju lidera u politici proširenja, u kojoj je prvi naredni kandidat postigao tek pola takvog uspjeha.

Press conference with DPM Zoran Pažin @MeGovernment following delivery of 2019 Report on Montenegro. 🇲🇪will hopefully be the first country to fulfill interim benchmarks for chapters 23 and 24. pic.twitter.com/00CkKRfqMF

— Aivo Orav 🇪🇺 (@EUAmbME) May 29, 2019