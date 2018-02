Picula: Crna Gora ima razloga da bude nezadovoljna Strategijom proširenja

Crna Gora ima razloga da bude nezadovoljna vremenskim okvirom ulaska u EU, jer je to država koja je najduže u procesu pregovora i najviše je napravila u regionu. Iako je Johanes Han kazao da EU zagovara princip regate, vezati Crnu Goru sa Srbijom nije korektno, kaže u intervjuu Pobjedi evropski poslanik Tonino Picula.

“Ne bi bilo dobro da ta doza nezadovoljstva omete Podgoricu u reformama budući da možda može uspjehom pregovora omogućiti reviziju ovog plana”, kaže Picula koji je ujedno i vođa Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH i Kosovom.

Dokument Strategije proširenja, kaže on, sve je pomalo razočarao.

“Zagovornici koji ne žele proširenje tvrde da se previše obećalo pogotovo rok do 2025.godine, jer smatraju da je svaka zemlja Zapadnog Balkana daleko od ulaska. S druge strane, zemlje koje pregovaraju kao Crna Gora, koja je otvorila 30 poglavlja, ne može biti zadovoljna ovim vremenskim okvirom jer je to prebačeno u budućnost za Junkerovog nasljednika i tu se rađa frustracija, jer sada EU nije u stanju primiti pridošlice, dok većina zemalja iz regiona nije u stanju da savlada ono što se od njih opravdano očekuje u periodu od osam godina”, istakao je Picula.

Ipak, dodaje on, Junker nije adresa za kritike.

“Iako Junker stoji iza Strategije svojim autoritetom, nije je predložio a da nije konsultovao najuticajnije političke aktere u EU. Vjerujte da su mnogi od njih tražili strožije uslove za ulazak novih članica nego što to sada piše u Strategiji i Junker nije adresa za kritike. Podsjetiću da je bilo članica EU koje su tražile da se u svakoj od zemalja raspiše referendum za ulazak nove članice. Toliko je nezadovoljstvo naraslo u starim članicama EU da su one postale veoma oprezne i Junker je morao savladati veliki broj prepreka. Znači, Crna Gora mora tu biti oprezna i mora komunicirati ne samo sa Briselom, već i sa nekim drugim gradovima Unije”, poručio je on.