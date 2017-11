Podrška desnici vrlo opasna na ovim prostorima

Poruke koje je bivša poslanica Evropskog parlamenta i članica Evropske narodne partije Doris Pak saopštila opoziciji tokom prekjučerašnjih razgovora, te njena otvorena podrška tom dijelu političke scene, nijesu za poslanika Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića nikakvo iznenađenje, s obzirom da se radi o članici partije desno orijentisane.

“Gospođa Pak je iznijela svoje odavno poznate stavove. Ona u kontinuitetu saopštava da je protiv “socijalističke” vlade u Crnoj Gori, dajući posljednjih godina podršku desnoj političkoj alternativi. Jedino što brine, to je saglasnost Ranka Krivokapića, lidera SDP-a, navodno stranke lijeve orijentacije, i bivše poslanice udružene evropske desnice i konzervativizma”, kaže Vuković DN.

Prizivanje makedonskog scenarija

Ako se zna da je Crna Gora opstajala i opstala na ideji multukulturalizma, zajedništva, poštovanja različitosti, na ideji antifašizma, onda podrška desničarskim partijama u jednoj maloj zajednici kakva je Crna Gora, prema mišljenju Vukovića, može biti vrlo opasna.

“Ne bih se posebno bavio time što je rekla penzionisana poslanica Evropske narodne partije, niti bih ulazio u analizu saopštenja opozicije nakon sastanka sa Doris Pak, ali bih, ipak, upozorio na posljedice podrške nacionalističkim strankama. Koncept multikulturalizma na kojem se temelji naša država, propao je u Njemačkoj i to je javno izjavila kancelarka Angela Merkel. No, to je velika, moćna zemlja i za njih to nije problem sa kojim ne mogu izaći na kraj. Ali, šta je sa jednom malom zajednicom kakva je Crna Gora? Ako stvari posmatramo iz tog ugla, onda podrška političkim subjektima desno orijentisanog političkog bloka, ne samo od njihovih istomišljenika iz Evrope, što je očekivano, već od navodno lijevih partija, prije svega iz Crne Gore, izuzetno je opasna na ovim prostorima, o čemu svjedoče i dešavanja u ne tako davnoj istoriji”, kaže Vuković.

Vuković podsjeća na situaciju u Makedoniji, u kojoj danas, upravo forsiranjem desnice i uz podršku desnih političkih struktura iz međunardone zajednice, imamo na sceni “federalizaciju” države, s obzirom da se stvaraju nacionalne zajednice dva naroda makedonskog i albanskog, čije će se posljedice tek vidjeti u budućnosti.

“To je od početka projekat i Demokratskog fronta, kao i kompletne sadašnje opozicije nastale na ideološkoj matrici Slobodana Miloševića da u Crnoj Gori imamo samo dva naroda kao konstituente države Crnogorce i Srbe, da imamo dva službena jezika, crnogorski i srpski… Dakle, radi se po principu kako se to dešava danas u Makedoniji. Da su uspjeli u svom naumu, odnosno da je takva opcija dobila većinu, to bi značio raspad Crne Gore. Na sreću, većinska Crna Gora je izabrala put kojim danas koračamo kao zemlja građanskog suvereniteta, vjerske i nacionalne tolerancije, kao demokratska zajednica, članica NATO saveza i buduća članica Evropske unije. Ali, ideja takve Crne Gore koju zagovara opozicija, nažalost uz podršku našeg nekadašnjeg koalicionog partnera SDP koji daje legitimitet partijama sa četničkom ideologijom, i dalje je veoma živa. To je opasnost koju građani moraju da prepoznaju”, upozorava Vuković.

Čije stavove iznosi Doris Pak

Bivša poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak je, kako je navedeno u saopštenjima nakon sastanka sa opozicijom, otvoreno lobirala da se opozicija ujedini, kako bi ostvarila svoje ciljeve.

U saopštenju Demokratskog fronta je navedeno da je njihova gošća “izrazila zabrinutost zbog progona lidera DF i njihovih familija”, te istakla da je “zloupotreba sudova u progonu opozicije neshvatljiva i neprihvatljiva za zemlju koja pregovara o članstvu u EU”.

Poručila je, barem kako piše u saopštenju DF, da njena partija u Njemačkoj “pažljivo prati suđenje za „navodni državni udar” i zapažaju da se optužba “temelji na izjavama jednog hazardera, kao krunskog svjedoka”.

Dnevne novine su poslale pitanja Evropskoj narodnoj partiji i tražile odgovor da li je Doris Pak prenijela lične ili stavove svoje partije dajući podršku opoziciji i otvoreno se miješajući u sudski proces u Crnoj Gori. Očekuju odgovor.

Doris Pak otvoreno uz protivnike NATO-a

Bivša poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak otvoreno je podržavala proteste DF u oktobru 2015. godine, tražeći ostavku lidera DPS i tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.

Pak je na Twiteru objavila svoje mišljenje o protestima, navodeći da oni “nijesu protiv NATO-a, već protiv Đukanovića”.

Doris Pak je takođe, pozvala Johanesa Hana da reaguje i zaštiti lidera DF Nebojšu Medojevića od parlamenta, nakon što su poslanici izglasali skidanje imuniteta. Njena najnovija misija, ako su u saopštenjima DF vjerodostojno prenijeti njeni stavovi, jeste podrivanje sudskog procesa o pokušaju terorizma 16. oktobra prošle godine.

Bečić jos nedovršeni političar

Komentarišući političku retoriku Demokrata, Vuković kaže da “Bečić nastupa kao namjerno nedovršen u političkim stavovima”, kao “politički polutan” koji navodno slijedi ideju demokratskog nacionaliste, a nije dovršen niti kao nacionalista, niti kao demokrata.

“On je najmlađi izdanak Socijalističke narodne partije, političkog subjekta nastalog iz desnog krila DPS-a nakon raskola stranke na ljevicu i desnicu, 1997. godine. I to su činjenice od kojih ne može da se pobjegne. Demokratski front je tradicionalna ekstremna desnica i oni to ne kriju, dok su Demokrate nastale iz dijela DPS koji je i prije 1997. unutar partije, a kasnije kroz SNP, forsirao desne političke ideje. To pokušavaju sada da minimiziraju navodnim demokratskim idejama. To je DF prozreo i stalno im spočitava ko su i šta su. Dakle, temelji Bečićeve stranke i njega kao lidera, su u SNP-u, u ideologiji Slobodana Miloševića kojem se jedino javno, otvoreno i sa strašnim posljedicama po samu partiju i prijetećim stvarima po državu Crnu Goru, suprotstavio DPS. Za razliku od izvorno lijevo orijentisanog DPS-a kao građanske partije, novostvoreni SNP je sa Miloševićem kao svojim mentorom, srušio SR Jugoslaviju”, naglašava Vuković.