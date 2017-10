Princip regate je najbolje rješenje

Ukoliko opozicija nastavi da bojkotuje parlament, to će postati za Crnu Goru problem, jer će u j ednom trenutku biti potrebna dvotrećinska većina, ocijenio je juče ambasador Slovenije u našoj zemlji Mitja Močnik.

On je na debati “Aktuelni politički trenutak u Evropi: Izgledi za skori nastavak proširenja EU na zemlje regiona” kazao da je postojanje konsenzusa između vlasti i opozicije bitna stavka na putu ka članstvu u EU.

“Parlament mora da radi, jer postoje zakoni koji će zahtijevati dvotrećinsku većinu poput izbornog zakonodavstva, vlasničkih odnosa i ustavnih promjena”, poručio je Močnik.

On se osvrnuo i na novu Strategiju proširenja EU, koju je nedavno najavio predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker i prema kojoj se pristup novih članica može očekivati tek 2025. godine.

Slovenački ambasador procjenjuje kako je Crna Gora “brža od onog što je Junker fiksirao kao godinu proširenja”, ali i da je ta izjava predstavljala svojevrsni presedan.

“Dosta evropskih političara se nakon toga oglasilo navodeći da to nije korektno. Komisija nikada do sada nije imala nadležnost da priča o datumima, jer je to prije svega nadležnost Savjeta Evropske unije, odnosno konsenzusa između država članica”, naveo je Močnik.

Poručio je i kako bi tu Junkerov govor shvatio kao podstrek za Crnu Goru, ali i da će se njegova zemlja i dalje zalagati za princip regate prilikom proširenja.

“Slovenija radi na strategiji, dogovaramo se sa ostalim državama članicama, dajemo svoj input i tu su neke stvari na kojima ćemo insistirati. Godina 2025. po meni nije toliko relevantna, jer će se u međuvremenu izdešavati dosta stvari, a dosta toga zavisi i od država članica”, istakao je ambasador Močnik.

Ocijenio je i kako se Evropa danas suočava sa najvećom krizom od Drugog svjetskog i Hladnog rata.

“Evropa je u velikoj političkoj krizi. Na čitavom kontinentu proevropske partije gube na značaju, a dobijaju one koje su okrenute euroskepticizmu. Velika Britanija se odlučila za Bregzit. Tu je i spoljnopolitički uticaj Rusije koja je krenula da rješava neka pitanja na način koji je do skoro bio nezamisliv. Tu je i migrantska kriza i nije baš sasvim sigurno da bi EU sa različitim pristupima bila dovoljno snažna da rješava unutrašnje probleme. Nakon Drugog svjetskog rata je postalo jasno da Evropa može napredovati samo ako je jedinstvena”, rekao je Močnik.

Slovenački ambasador je zaključio i kako je „EU postala žrtva sopstvene utopističke ideje”.