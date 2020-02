Radonjić: Paljenje crnogorske zastave nije igra

Nije igra paljenje crnogorske zastave, jer se zbog zastava ginulo do zadnjeg vojnika, poručuje za RTCG profesor Radovan Radonjić. Građane poziva da se, kako je kazao, urazume, i ne dozvole napad na slobodu i čast Crnogoraca. Tvrdi i da Evropa neće dozvoliti da crkva sruši građansku državu zbog, kako je naveo, izmišljenih prava SPC na svojinu u Crnoj Gori.

Zastava je simbol države i naroda. Iznad života je onih čiji je simbol. Zna se, poručuje profesor, šta bi ona trebalo da znači svim građanima.

“Svi koju su iole odrasli znaju da se recimo u ratovima gine ispod zastave do zadnjeg vojnika, ali se ne dozvoljava da zastava bude ukaljana jer ona je simbol slobode i časti tog naroda. I onaj ko čini to sa zastavama i onaj u ime koga to čini pravi direktan napad na čast i ponos Crne Gore. To mora da zna, to nije igra”, kazao je Radonjić.

Zastave u Crnoj Gori pali isti onaj koji je slučaj u vezi sa njima pokrenuo prije skoro 30 godina, na Cetinju, kada je, kaže profesor, SPC htio da istakne srpsku zastavu na cetinjskom manastiru, što građani nijesu dozvolili.

“Tada je prvi put u CG, od strane ruke prolivena krv zbog zastave. Od tada, pa do danas problem zastava stalno postoji u Crnoj Gori, i evo smo dogurali sa zastavama dotle da samo malo fali da onaj ko puca u zastavu ili je pali, puca u onoga ko nosi tu zastavu ili pali njegovu zemlju. Dajte ljudi urazumite se, ne pravimo taj zadnji korak”, poručuje Radonjić.

Srpska pravoslavna crkva mora, kaže Radonić da poštuje zakon , kao i svi ostali građani u Crnoj Gori.

“Nema ni jednog dokaza, ali ni jednog kojim SPC može potvrditi ili nekoga uvjeriti da je u Crnoj Gori bila prisutna prije antibirokratske revolucije. Mislite li da će Evropa, ne zbog vas i zbog Crne Gore, nego zbog savremene civilizacije, dozvoliti da u savremenom vijeku jedna crkva sruši jednu građansku državu na osnovu njenih izmišljenih prava na svojinu u toj državi”, navodi Radonić.

Jasno je, kaže Radonjić i da SPC protiv Crne Gore vodi ne oružani, već mnogo perfidniji rat, kojem se nadležni moraju oduprijeti.

“I nemojte se šaliti kao sinoć kad pričate da osuđujete one što pale zastave. Pa sjetite se da je jedan od vaših prvaka prije neko veče na televiziji poslao apel onima koji učestvuju na litiji da prilikom iscrtavanja trobojki po Crnoj Gori ne dolaze u sukob sa policijom. Znači priznali ste ko crta tuđe zastave po Crnoj Gori. Zar to nije isto poništavanje zastave Crne Gore. Zar to nije rat protiv Crne Gore.”

Zato profesor sve poziva da dobro razmisle.

“Ovo je naša država, razmislite, a oni koji nijesu državljani a hoće da je ruše, mislim da je red da im pokažete put odakle su došli, jer put koji oni vama pokazuju vodi na stratište istorije, pa birajte”, poručuje Radonjić.

Ovakav scenario profesor Radonjić je, kaže, prognozirao prije više od 30 godina, u jednoj od šezdeset jedne knjige, koliko ih je napisao. Tamo, između ostalog stoji da ne treba imati iluzija, jer Srpska pravoslavna crkva i Crnogorska država spadaju u red nepomirljivih. Problemi na toj relaciji trajaće, kako je tada zapisano, sve dok Crna Gora ponovo ne dobije svoju autokefalnu crkvu, ili dok SPC ne učini Crnu Goru svojim državnim prostorom.