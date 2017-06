Ruski mediji dolaze u CG: Najavili blickrig od 5. do 7. juna

Nekoliko ruskih državnih medija najavilo je dolazak u Crnu Goru i emitovanje reportaža o našoj zemlji koje bi bile plasirane od 5. do 7. juna, dakle u danima kada Crna Gora formalno postaje članica NATO-a, pišu Dnevne novine.

Iz komunikacije na društvenim mrežama vidi se da se ruski novinari raspituju sa kime mogu da razgovaraju u Crnoj Gori, ko bi pristao da se uključi u propagandni rat i za ruske državne medije kaže o Crnoj Gori ono što bi Moskva očigledno željela da čuje, a da to, umjesto njenih zvaničnika, kaže neko drugi, neko sa „mjesta događaja“.

Novi pokušaj kompromitacije

Prvi takav pokušaj bio je krajem marta, i u aprilu kada su novinari ruskog vojnog medija Zvijezda i kanala 24 državne televizije, iz Crne Gore izvještavali da naša zemlja nije bezbjedna, da ovdje vlada bezakonje, da je nesigurno kupati se u našem moru i sunčati na našim plažama, pišu DN.

Nadalje ovaj list ističe da kako nijesu mogli da nađu Ruse koji ovdje žive za sagovornike, iskoristili su aktiviste DF, koji su bili „slučajni prolaznici“.

DN podsjećaju da je u aprilu uslijedila reportaža sa Primorja, u kojoj je, da bi se potkrijepila priča o Crnoj Gori kao nesigurnoj državi, prikazano izrešetano auto koje je u stvari služilo kao scenski rekvizit za film koji je u to vrijeme sniman u našoj zemlji.

Emitovanje emisija o Crnoj Gori navodno je planirano na dan kada crnogorska delegacija u Vašingtonu bude predavala ratifikacione dokumente – 5. juna.

DN navode da bi tada u etar trebala da pođe reportaža o Crnoj Gori u kojoj niko nije siguran, u kojoj caruje kriminal s ciljem da se članicama NATO-a pošalje poruka: „evo koga primate u savez“!

Hrgijan: Proći će i ova kriza

Predsjednik Rusko-jezične dijaspore Aleksandar Hrgijan kaže za Vikend novine da je čuo da dolazi nekoliko ruskih medija, ali da među Risima neće naći nikog ko će govoriti laži o državi koja im je pružila gostoprimstvo.

„Crna Gora nije zemlja opasnosti, nije država čiji narod mrzi Ruse, ta propaganda ovdje ne može da prođe. To sa zabranama uvoza vina su gluposti i ružan potez ruskog Rospotrebnadzora. Gotovo u isto vrijeme kada je zabranjen uvoz crnogorskog vina, te iste Plantaže koje su se našle na udaru ruske politike, su u hotelu Splendid, nama Rusima, Ruskoj jezičnoj dijaspori u Crnoj Gori, na manifestaciji kojom smo obilježili 9. maj Dan pobjede, donijeli crnogorska vina na degustaciju. Dakle, Plantaže su pokazale da se rukovode biznisom, ekonomskom logikom, da su otvorene, a ne politikom“, kaže Hrgijan.

Sagovornik VN ističe kako vjeruje da će sve ružno što se dešava u posljednje vrijeme u političkoj ravni biti ostavljeno za nama i da će prevagnuti ono što između dva naroda postoji – prijateljstvo staro više od tri vijeka.

„Svaka kriza ima početak i kraj, i ova će se završiti. Na kraju krajeva, vjekovi saradnje su za nama i ne možemo dugo biti u konfliktu, koji nije ljudski, već politički“, poručuje Hrgijan.

Propaganda je jedno, život drugo

Hrgijan podsjeća da su se ruski mediji koji su, kako ističe, u aprilu napravili bezobraznu reportažu o Crnoj Gori, obratili njemu i tražili da im da izjavu o našoj zemlji i životu Rusa.

“I ja sam rekao isto ovo što i vama kažem, ali tih riječi nije bilo u reportaži. Šta ćete, to je propaganda. Mi se trudimo da istina o Crnoj Gori dođe do svih naših prijatelja, do svijeta, i vrlo smo aktivni na društvenim mrežama. Formirali smo posebnu grupu, a potom napravili reportažu sa Primorja, sa plaže Kamenovo i te prelijepe fofografije i klipove objavili na našoj Fejsbuk stranici. Dakle, svijet danas komunicira preko društvenih mreža i ne možete sakriti istinu. Mi se iz naše organizacije trudimo da razvijamo dobre odnose među državama i narodima, da idemo da komuniciramo, da živimo normalno, i politika nas ne interesuje“, kaže predsjednik Rusko jezičke dijaspore u Crnoj Gori.

Hrgijan ističe da ih je jako obradovalo kada je predsjednik CTU Žarko Radulović na sastanku Rusko jezičke dijaspore u martu ove godine rekao da ljudi iz biznisa i kulture ne treba da se bave politikom.

“To je nama bio jak signal da neće ruska politika uticati na odnos Crne Gore prema nama i prema ruskom narodu uopšte. Uzalud propaganda, nešto jače, ljudsko je pobijedilo i Rusi će i ovog ljeta biti na Crnogorskom primorju možda više nego ijedne godine ranije”, kaže Hrgijan.