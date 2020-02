Sadžakov: SPC preuzela baklju velikosrpskog nacionalizma

Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori već dugo ima privilegovan položaj i donošenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti način je da se SPC prilagodi crnogorskom pravnom sistemu, kazao je za Radio Crne Gore doktor etike i profesor na Univerzitetu u Novom Sadu, Slobodan Sadžakov.

Za državu Crnu Goru, smatra Sadžakov, važno je da Srpsku pravoslavnu crkvu uvede u pravni sistem kako bi i njen položaj bio regularan po uzoru na sve evropske države. Savremeni model sekularizacije, novo definisanje odnosa crkve i države, ističe profesor etike, SPC ne odgovara.

“Velika bi stvar bila da za Srpsku pravoslavnu crkvu da se prisjeti svoje izvorne religijske uloge, a ne da se toliko bavi politikom i sticanjem. Postavlja se pitanje: Koliko su velikodostojnici SPC autentični u svojoj vjeri? Vidimo da se velikodostojnici SPC rađe bave svim drugim stvarim više nego religijom, tu su hoteli, tu su plaže, tu je ogromno bogatstvo, tu je bavljenje politikom.. tako da, aktuelno ponašanje SPC pokazuje samo jednu neregularnost društvenog života ne samo u Crnoj Gori već i u Srbiji”, kazao je Sadžakov.

Doktor etike ističe da je novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori otvorio “Pandorinu kutiju” punu neregularnosti.

“Puno je neregularnosti u pravnom smislu. Ogromna polemika koja se vodi-promašena je. Akteri te polemike ne žele da priznaju istorijske činjenice koje su neosporne. Činjenice su da je imovina crkve do 1918. pripadala Crnoj Gori, činjenica je da je kasnije uknjižena na jedan neregularan način, činjenica je i da je Crna Gora pokušavala da napravi ugovor sa svim vjerskim zajednicama i to je Srpska pravoslavna crkva dugo ignorisala. Neistinite su izjave rektora Cetinjske bogoslovije, Gojka Perovića, da ništa nije učinjeno kako bi se došlo do nekog dogovora ili sporazuma. SPC se do danas ignorantski ponašala prema Crnoj Gori zato što je u fundamentalnom smislu ne priznaje kao državu i željela je da bude država u državi i uživa privilegovan položaj”, konstatovao je Sadžakov.

Sagovornik Radija Crne Gore, smatra da SPC ima snage da mobiliše prosrpske nacionalističke snage i stvori histeriju. Takvo postupanje SPC obavezuje državu Crnu Goru da istraje i sprovede Zakon o slobodi vjeroispovijesti.

Prirodni neprijatelj državnosti Crne Gore jeste velikosrpski nacionalizam, smatra Sadžakov i dodaje da ga u ovom momentu predstavlja, prije svega, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori.

“Ovo je na neki način najbitniji momenat borbe za pun kapacitet crnogorske državnosti i neki značajniji kompromis sa SPC predstavljalo bi slabost države, jer je Crna Gora u mnogo slučajeva tolerisala bahate postupke SPC. U tom smislu, pomenuo bih, prije svega, podizanje nelegalne crkve na Rumiji. Crna Gora mora da bude istrajna i odlučna u procesu sekularizacije i definisanju pravnog statusa SPC”, ukazuje Sadžakov.

Ugroženost Srba, za Sadžakova, stara je floskula velikosrpskog nacionalizma. To je samo jedna zavodljiva fraza kojom se želi postići nešto.

Sadžakov, ističe da su posljednja dešavanja pokazala koliko su loši odnosi Srbije i Crne Gore i koliko je toga nezdravog u društvu. Po njegovim riječima Srbija je pokazala veliku agresivnost i histeriju..

“Nedopustivo ponašanje Srbije proizilazi iz velikosrpskog nacionalizma koji u prošlosti ništa dobro nije donio ovim prostorima. Srpska pravoslavna crkva koristi tu vrstu negativnog naboja jer je ona zapravo preuzela baklju velikosrpskog nacionalizma i pokušava spasiti šta se može spasiti od te ideje, koja je uvijek bila politika ekspanzionizma”, zaključio je Sadžakov.