Savjet mladih DPS Bijelo Polje: Zašto je promo vjernik Dženan Kolić nervozan?

Pitamo se otkuda kod Dženana toliko nervoze i netrpeljivosti prema nekadašnjim drugovima i kolegama iz DPS Bijelo Polje. Šta ga je natjeralo da reaguje histerično na jedan prijateljski poziv i iskrenu brigu? Da li je u pitanju nervoza zbog prisjećanja na prošlost koju se trudi da gurne pod tepih, ili strah da mu istina, koju je očigledno prećutao poslodavcima, ne pokvari planove za budućnost, upitali su iz Savjeta mladih DPS-a Bijelo Polje.

“Pamte naši sugrađani to “poštenje” i “čestitost” ovog “promo vjernika” koja je rezultirala, prevarama poslovnih partnera u fazi kada je Kolić bio u ulozi biznismena u pokušaju. Šta god da je, neka sa sobom rasčisti, ali je dužan da odgovori svima u Bijelom Polju kako je moguće da on, koji je nekad bio u građanskoj partiji kakva je DPS, sada može da bude sa onima koji su svojevremeno progonili Muslimane po Crnoj Gori. Otkud on da zajedno sa njima brani one koji iz parohije Nikoljac prizivaju braći “krvave badnjake”? Je li i to u skladu sa Muhamedovim porukama? Ili su ga ipak novi poslodavci toliko zadužili da više ni ne čita saopštenja koja mu podvaljuju da potpiše”, poručuju oni.

Kako ističu, “zabluđeli Dženan, morao je znati da ulazi u kolo sa onima koji su stavili crvene kravate ali nikada nijesu izuli vojničke čizme”.

“Razumijemo da teške muke more nekadašnjeg našeg političkog saborca, ipak, u ime starih vremena, nadamo se da neće da prođe kao ona “ovca koja se zaljubila u vuka, dodaju oni.