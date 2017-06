Šćekić: Kandidovaću se za predsjednika SNP-a ako članstvo bude tražilo

Socijalistička narodna partija nije ničija privatna prćija, poručio je u intrevjuu za Dan Dragoslav Šćekić, predsjednik beranskog SNP-a i gradonačelnik Berana. On je najavio da će se kandidovati za novog predsjednika SNP-a ukoliko članovi stranke procijene da njemu treba ukazati povjerenje.

“Iako je samokandidovanje u političkom životu Crne Gore već skoro postalo praksa, ja svakako nijesam od onih kojima je taj način prihvatljiv sa moralnog i bilo kog drugog stanovišta. Ovo je vrijeme kada se SNP nalazi na prekretnici i svi članovi naše partije treba da naprave dodatni napor da SNP vratimo na mjesto koje mu i pripada po ljudskim, stručnim i moralnim kapacitetima, koji su u našoj partiji dominanti. Zato sam spreman da, ukoliko tako procijene članovi SNP-a preuzmem odgovornost za stabilizaciju i napredak partije, a smatram da su naši članovi jedino mjerodavni da procjenjuju ko su ljudi kojima će ukazati svoje povjerenje. Svakako sam spreman i da mnogo šta oprostim zbog tog cilja, iako su me razna podmetanja neodgovornih pojedinaca, nažalost iz moje partije, zaboljela kao čovjeka”, kazao je on.

Po riječima Šćekića, za slabljenje partije postoji više uzroka, naročito jer se neki ljudi ponašaju, tvrdi on, kao da je partija njihova privatna prćija i zbog toga budu privilegovani.

“Uz to, čini mi se da je kod nekih ljudi došlo do zamora materijala. Neki ljudi već predugo pokrivaju odgovorne funkcije u partiji, a to se veoma često negativno odražava na njene rezultate. Dakle, smatram da su promjene neophodne zbog boljeg funkcionisanja kolektiva. Zalagao sam se, i uvijek ću se zalagati, da funkcije u partiji budu prolazne, a ideje i principi konstanta. Mislim da u statut naše partije treba dodati pravilo da se na najodgovornijim funkcijama ne može biti više od dva mandata”, dodao je on,

Šćekić vjeruje da neće doći do novog cijepanja SNP-a, koje bi po partiju, kako je ocijenio, bilo pogubno. On je najavio da će zatražiti povećanje broja delegata na stranačkom kongresu na kome će se birati novo rukvodstvo jer o tome treba da odluči što veći broj članova.

“U SNP-u ima još dovoljno snaga koje partiju mogu vratiti među najjače političke subjekte u Crnoj Gori, jer je jak SNP potreban Crnoj Gori. Vanredni kongres treba da pokaže sve demokratske kapacitete koji postoje u našoj partiji ukoliko želimo da ona opstane. O novom rukovodstvu treba da odluči što veći broj članova, tako da ću se zalagati da na VIII kongresu bude povećan broj delegata u odnosu na prethodni, a to je i u skladu sa našim statutom”, kazao je on.

Ščekić je ubijeđen da će oni u SNP-u pronaći dovoljno snage, pameti i razuma kako bi, kako dodaje, sačuvali jedinstvo, potpuno svjesni da je to najbolje i za svakog od nas pojedinačno. Tvrdi da su sve njegove snage usmjerene ka jačanju SNP-a i da ne razmišlja o osnivanju nove partije.

“Sve moje aktivnosti su usmjerene ka jačanju i napretku SNP-a i siguran sam da to znaju svi dobronamjerni građani Crne Gore, a toga su svjesni i oni koji, zbog svojih sitnih ličnih interesa, pokušavaju po starom udbaškom principu da šire priču o mom izlasku iz SNP-a, kojem, za razliku od njih, pripadam svim svojim bićem. A svi koji me znaju dobro znaju da ja nikada nijesam sjedio na dvije stolice i da sam uvijek spreman za poštenu političku borbu, a znaju i da umijem odgovoriti na bilo kakav pokušaj prljavih podmetanja, ko god stajao iza toga”, zaključio je on.