Šćekić: Vrata EU za Crnu Goru će biti otvorena

Dugogodišnji beogradski novinar i urednik u domaćim i stranim medijima Jakša Šćekić kaže da je Crna Gora najbliža Evropskoj uniji i samo treba da nastavi da radi kao i do sada, a vrata EU za nju ne mogu biti zatvorena, bez obzira na izjave o zaustavljanju procesa proširenja.

<<<Makronov stav gura Crnu Goru u ralje Rusije i Kine<<<

Ščekić u izjavi za Dnevne novine, komentarišući izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona da nema proširenje EU jer ni sadašnjih 28 članica ne mogu da se dogovore, kazao da je EU sada zaokupljena sobom i mora da riješi sve svoje unutrašnje probleme.

<<<Makron kategoričan: Nema proširenja EU, ni ovih 28 članica ne može da se složi<<<

“Oni se naročito vide sada nakon izbora za Evropski parlament, u raznim političkim previranjima i otporima suverenističkih stranaka za kandidate većine. Sa jedne strane imamo socijaliste, Alde grupu, a sa druge strane suvereniste iz Višegradske grupe. Suština nesporazuma je da konsenzus, kao način odlučivanja, kada je 28 država u pitanju, ne funkcioniše. EU će morati da to razdvoji i odluči šta će se odlučivati konsenzusom, a šta glasanjem i majroizaciju”, kaže Šćekić.

On ističe da je to dug proces koji je potrajati možda i tri godine, a za to vrijeme svi kandidati za ulazak u EU ne treba da se obaziru na to i da rade ono što su započele, kako bi što prije ispunile sve uslove.

“Najveća greška bilo koje zemlje kandidata bi bila da je ovakve Makronove izjave obeshrabre. To je najpogubnija politika. Crna Gora, na primjer, treba samo da radi kao što je i do sada radila, da “gura” reforme i da ide pred EU. Kada dođe pred vrata Evropske unije ona, za Crnu Goru, sigurno neće biti zatvorena. Neće smjeti da vas odbiju”, tvrdi Šćekić.

On ističe da je uvijek realna opasnost da euroskeptične izjave EU zvaničnika mogu da gurnu Zapadni Balkan u ruke Rusije.

“Ovakva Makronova izjava je veoma prijatna muzika za Putinove uši. Naravno, treba se tome oduprijeti. Zapadni Balkan može da prosperira samo ulaskom u EU. Zapadni Balkan je geografskog, kulturološkog, sociološkog i kakvog god drugog vida dio Evropske unije. Neće EU dozvoliti da Zapadni Balkan ostane crna rupa Evrope”, zaključuje Šćekić.