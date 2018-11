SDP traži izvinjenje Demokrata građanima zbog anticrnogorskih poruka

Umjesto djetinjastih i jeftinih tvrdnji da to što su visoki funkcioneri Demokrata, na budvanskom skupu DF-a, aplaudirali šovinističkim i anticrnogorskim porukama nema veze sa Demokratama,

građani očekuju izvinjenje, smatraju iz SDP-a.

“Koliko god na različite načine bili retrogradni DPS i DF, ne mogu oni biti krivi za vaše postupke i činjenicu da su potpredsjednik Demokrata i predsjednik opštine iz reda Demokrata oćutali uvrede na račun Crne Gore. Ukoliko se stidite postupka vaših visokih funkcionera recite to otvoreno, jer bi vaše izvinjenje bilo dobro i za Crnu Goru i za Demokrate.Ukoliko ste se vratili na “fabrička podešavanja”, pa ponovo aplaudirate Momiru Bulatoviću, kao i onda kada je glavne među vama Momir učlanjivao u tada Miloševićev SNP, koliko god nama bilo žao i to je legitimno, samo to morate otvoreno saopštiti”, navodi su u saopštenju SDP-a.

Dodaju da je nastavak prećutne podrške Demokrata i Alekse Bečića svojim funkcionerima koji su bili dio skupa sa željom da “ujedine srpske zemlje” i “oslobode srpko more” duboko štetan. “Takvim ponašanjem kao da žele da poruče da Demokrate, po pitanju istorijskog trajanja i odnosa prema građanskom konceptu države, misle, nažalost, isto kao i DF, samo što to ne smiju da saopšte zarad građanskih birača. Mi i dalje mislimo da imate šansu da vaša politika bude drugačija od DF-ove, pa očekujemo da u skladu sa tim djelujete. I naravno da se izvinite javnosti zbog sopstvenog učešća u

nacionalističkim predstavama, a ne da kič saopštenjima obmanjujete javnost lažno optužujući druge.”

U suprotnom, kako poručuju iz SDP-a, samo se može konstatovati da se Demokrate vraćaju na političke početke od Momira Bulatovića do Srđana Milića.

B.M.