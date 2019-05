SDP: Lešinarsko i kanibalističko ophođenje Demokrata prema opoziciji

Aleksa i Boris, čuveni dvojac bez kormilara, su odlučili da svu oštricu napada usmjere na opozicione partije, što je smisao njihovog postojanja na političkoj sceni, a pošto je takav, lešinarski i kanibalistički, način ophođenja

prema opoziciji prevršio svaku mjeru, posegnuli su sa ličnim prozivkama, što je naravno i manir svakog ko izgubi argumente, saopštili su danas iz Socijaldemokratske partije.

Kako su istakli u SDP, reagujući na posljednje saopštenje Demokrata, ugled i trajanje koje bi Aleksa i Boris da prepišu ili kupe, kao da je tuđi magistarski rad, samo što su se zanijeli u uvjerenju da im neće niko odgovarati.

“Psiholozi su odavno objasnili koji je uzrok ovakvih frustracija kakve se ispoljavaju u saopštenjima Alekse i Borisa. Ali, ne tugujte brzo ćemo usvojiti Zakon pa će biti lakše. I naravno pošto im je nivo političke kulture i znanja primjeren plagijatorima, čak ni uvrede koji iznose nijesu u stanju da smisle sami, nego i njih moraju plagirati”, naveli su u toj stanci.

Mržnja prema SDP-u je, tvrde, jasna.

“Dok je SDP obnavljao crnogorsku državu Aleksa i Boris su bili obični poslušnici Snežane Jonice. I nije strašno što su to bili, nego što i do dan danas to i ostaše. Dvojcu Aleksa-Boris je izgleda neprihvatljivo da ostali u crnogorskoj opoziciji neće da svežu crvene kravate i da veselo uskliknu “majko đede brate – svi za demokrate”. A njihova vizija demokratije neodoljivo podsjeća na sjevernokorejski model – i po retorici i po svakoj vrsti uniformnosti i po odnosu prema drugima”, dodaju u u toj partiji.

Prema njihovim riječima, Boris i Aleksa do podne mrze pola opozicije, od podne izgleda cijelu.

“Nema toga u opoziciji protiv koga nijesu rovarili, što javno, što tajno. Trenutno su na meti dvije parlamentarne partije, ali smo sigurni da će krug uskoro postati veći, jer je za njih samo jedna stvar konstantna od kad su pojavili na crnogorskoj političkoj sceni – podjele, a ne pobjede”, kažu u SDP-u.

I o UDBI i vezama sa kriminalom, naglašavaju u toj stranci, Demokrate imaju mnogo toga da kažu.

“Na kraju, veze sa UDBOM im je pripisivala Jonica, a Kotorani najbolje znaju da su vaši prvi saradnici bili direktori Dudićevih firmi i njihove računovođe. I na kraju – pristojnom čovjeku drugi pripisuju čast i postenje, a poznato je da sami o sebi na taj način govore samo oni koji sa tim uzvišenim kategorijama nemaju nikakvog dodira. Narod je

za takve odavno smislio onu poznatu: ko o čemu – Aleksa i Boris o poštenju”, poručili su iz SDP-a.