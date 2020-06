Sekulović Radoviću: Vašim sjednicama telefonom su upravljali drugi

Odbornik DPS-a u Skupštini opštine Budva i predsjednik Savjeta mladih DPS Budva, Milija Sekulović, obratio se smijenjenom predsjedniku SO Budva Krstu Radoviću, povodom, kako je rekao, svakodnevnog prozivanja odbornika koji su podigli ruku za njihovu smjenu.

“Odborniče Radoviću, povodom Vašeg svakodnevnog prozivanja odbornika koji su podigli ruku za Vašu smjenu, moramo Vam skrenuti pažnju da čvrsto stojimo iza svake naše odluke. Odborniče, šta je cilj čitanja naših imena? Da li želite da nas žigošete i zastrašite? Da li je toliko teško shvatiti da postoje ljudi koji smatraju da niste dorasli zadatku da budete predsjednik Skupštine, a od onomad, da niste ni dostojni tog položaja? Među nama su tri pravnika, dva doktora, novinar, profesor, ekonomista i turizmolog, i mi smo svi do jednoga na vrijeme završili svoje visoke škole”, kazao je Sekulović.

Diplome, kako je rekao, nijesu stekli plagijatom, već mukotrpnim radom, odricanjem i učenjem.

“Mi nismo kvazi biznismeni i karijeristi, željni medijske pažnje. Mi smo časni ljudi, koje poznaje cijela Budva. To što nismo željeli da učestvujemo u Vašoj “šatorskoj menažeriji” je stvar dostojanstva, ali se od Vas ne očekuje ni ovo da shvatite. To što se ni sekundu ne kajete što ste nas izložili bezbjednosno rizičnim događajima ispod šatora, govori o Vašem stanju svijesti. Ulazak u polemiku sa Vama i Vama sličnim, za nas je “valjanje u blatu”. Zbog svog vaspitanja to sebi ne možemo dozvoliti. Razgovarati možemo sa svima, kao i razmjenjivati kulinarske recepte, ali polemisati možemo samo sa pristojnim ljudima, a to svakako niste Vi, odborniče Radoviću. I na kraju, naravno da smo tu da odgovaramo za to što Vas smatramo nedostojnim i nedoraslim za funkciju koju ste obavljali, ali ne i za sve Vaše srednjoškolske performanse, jer ste još uvijek na nivou, razmaženog i nezadovoljnog adolescenta”, jasan je Sekulović.

On je Radoviću poručio da DPS svoje članove ne istura i ne pravi marionete od njih.

“Svjedoci smo da ste i sjednice vodili tako što su Vašim odlukama upravljali drugi, telefonom. Naš savjet Vam je da se upristojite i jos jednom razmislite o posljedicama Vaših postupaka, računamo da ste koju godinu zreliji u odnosu na vrijeme kad ste bahato proslavljali Vaš prvi milion. Nije kasno, krenite odmah, sada ćete imati vremena na pretek.

I naravno, ako mislite da će Vam to nešto pomoći, čitajte naša imena svaki dan, gdje god se našli, mi ih ponosno nosimo i stojimo iza svake naše odluke”, zaključio je Sekulović.