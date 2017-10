Škrelja: Neviđeni pritisak na člnove Administrativnog odbora

Predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja kazao je Vikend novinama da se na to skupštinsko tijelo vrši neviđeni pritisak nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da su pojedini članovi Savjeta RTCG u sukobu interesa, te da slijedi njihovo izjašnjavanje pred Odborom.

Škrelja naglašava da Administrativni odbor niko neće pokolebati u sprovođenju zakona, o kome se god radilo. Komentarišući izjavu Ambasade SAD u Podgorici, Škrelja ističe da je stav američke administracije o političkim i društvenim zbivanjima kod nas opšte poznat, te da je članstvo naše zemlje u NATO najbolja potvrda stavova Vašingtona o Crnoj Gori.

Na svom Tviter nalogu podsjetimo, Ambasada SAD je saopštila da “nastavljaju da podržavaju nezavisne i odgovorne medije, što je ključno za Crnu Goru i njene eurotlantske i težnje ka Evropskoj uniji”.

“Ova izjava samo potvrđuje dobro poznate stavove Amerike o medijskim slobodama i tu nema nikakve mistifikacije. Osim toga, nema nikakve veze sa onim što radi Administrativni odbor. Međutim, očigledno je dobro došla dijelu NVO i medija, pa je sada koriste kao marketing i skretanje pažnje sa činjenica a to je da je nadležna državna institucija Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da postoji očigledan konflikt interesa pojedinih članova Savjeta RTCG koje bira Skupština na prijedlog Administrativnog odbora. To je suština koja se pokušava sakriti, zabašuriti galamom kako neko hoće da uguši nezavisnost Javnog servisa. Kako to može da uradi Administratvni odbor? Nemamo mi ništa ni sa menadžerima, niti urednicima, ni zavisnošću ili nezavisnošću Javnog servisa. Naše je da poštujemo zakon koji nas obavezuje da pozovemo članove savjeta i RTCG i AEM-a da se usmeno izjasne o činjenicama koje je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije, i da nakon toga proslijedimo naš predlog Skupštini Crne Gore. Kakav će biti predlog niko ne može sad da kaže, vidjećemo nakon što dobijemo kompletnu dokumentaciju ASK i čujemo šta će da kažu članovi oba savjeta kod kojih je utvrđen sukob interesa”, kazao je Škrelja za Vikend novine.

Škrelja ističe da su sjednice Administrativnog odbora otvorene za javnost i da se na njima ne dešava ništa misteriozno.

“Čak su neke sjednice bile preslobodne. Javnost je bila svjedok napada i na pojedine članove Administrativnog odbora i mene lično kao predsjednika. Tada se nevladine organizacije i mediji koji su danas najglasniji da brane članove Savjeta koji su prekršili zakon, nijesu mnogo interesovali za rad Odbora niti njegovog predsjednika. Administrativni odbor radi shodno ovlašćenjima koja ima i procedurama koja su utvrđene propisima. Tako je bilo do sada i tako će biti i u slučaju članova savjeta RTCG i AEM-a”, poručuje Škrelja za Vikend novine.

Vlada: Dijelimo sistem vrijednosti sa SAD

Nakon što je Ambasada SAD na svom Tviter nalogu saopštila da podržava nezavisne medije, kao i povodom kasnijih konstrukcija te poruke, juče se oglasila Vlada Crne Gore.

Na njenom Tviteru saopšteno je da:”Vlada Crne Gore dijeli sa SAD sistem vrijednosti: demokratija, ljudska prava, sloboda medija, vladavina prava i neselektivna primjena zakona”.