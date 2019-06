SNP: U pamet se, vlastodršci, desetine hiljada ljudi sa litija ne možete izbrisati

U pamet se crnogorski vlastodršci, na desetine hiljada ljudi koji učestvuju na litijama u Nikšiću, Podgorici, Baru i drugim vjerskim skupovima, ne možete izbrisati, niti na silu majorizovati, poručili su danas iz Socijalističke narodne partije, dodajući da se odavno se iz usta nekog crnogorskog zvaničnika nije čuo takav arsenal prijetnji, uvreda, zlonamjernosti i paušalnih ocjena, kakav je slučaj bio juče sa nastupom Mila Đukanovića na konvenciji Demokratske partije socijalista u Nikšiću.

<<<Đukanović: Obnovićemo Crnogorsku autokefalnu crkvu<<<

“Umjesto da miri i poziva na dijalog, kako bi se ublažile posledice loše društveno-ekonomske situacije, kojoj su on i njegova partija najviše kumovali, Đukanović svojom retorikom, u stilu one latinske “Divide at impera”(zavadi pa vladaj), kreće da napada sve živo, hrabreći pritom i sebe i svoje aktiviste. Ali, količinu bijesa i strelica koju je ispalio na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i SPC odavno nismo vidjeli, ni čuli”, navode u SNP.

Kako ističu, Đukanović napada najpoštovaniju instituciju u Crnoj Gori, po svim istraživanjima javnog mnenja, decenijama unazad.

“Zašto je napada i miješa se u njenu hijerarhijsku organizaciju? Zato što je crkva u ovom trenutku nešto što spaja i vezuje narod sa vrijednostima prave i iskonske Crne Gore i što je narod poštuje”, smatraju u toj partiji, te dodaju da su svjesni da na taj način skreće pažnja sa ozbiljnih tema i da se u DPS-u trude da pod takvim tenzijama čuvaju i uvećavaju svoje bogatstvo.

Podsjećaju da za opoziciju, NVO i pojedine medije Đukanović kaže da su kočničari našeg puta ka Evropi i da su retrogradni, ali je, kažu, pobrkao lončiće.

“Upravo su on, njegovo blisko tajkunsko okruženje i zarobljene institucije glavni izvor retrogradnosti i razlog što je izvještaj Evropske komisije bio više nego negativan po nas. Upravo oni koče naš put ka Uniji, jer znaju da bi vladavina prava i evropski sistem vrijednosti njih smjestio na poltičku marginu. Jer ste došli na vlast i vladate sistemom koverte”, poručili su iz SNP-a.

Crna Gora je, naglašavaju, umorna od podjela.

“Vrijeme je da se radi i da se rešavaju problemi koje je ova vlast ostavila iza sebe. Od nas to očekuju radnici koji svakim danom ostaju bez posla, ljudi koji su izgradili ovu zemlju a danas žive na ivici siromaštva – penzioneri, mladi koji u ovakvom sistemu nemaju perspektivu i odlaze u inostranstvo, lica u stanju socijalne potrebe”, ističu u SNP.

Takve stvari, dodaju u toj partiji, rješavaju ozbiljni političari i ne proglašavaju za izdajnike one koji drugačije misle.

“Potezi očajnika koji hoće da zapale Crnu Goru, atakujući na njene svetinje, govore da se izgubila svaka mjera korektnosti i ostaće tamnim slovima ispisani u našoj istoriji. Jer, što reče veliki Vladika Rade: Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka”, zaključuju u SNP-u.