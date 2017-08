Šta stoji iza zahtjeva Mandića za konstitutivnim statusom srpskog naroda?

Zahtjev lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića u autorskom tekstu u Politici kojim se traži da Srbi u Crnoj Gori dobiju status konstitutivnog naroda pokušaj je da se pitanje položaja Srba nađe u deklaraciji o pravima Srba koju već priprema zvanična Srbija, pod pokroviteljstvom predsjednika Aleksandra Vučića, piše Pobjeda.

Mnogo je dokaza za potvrdu ove teze, počev od tajminga objave Mandićevog teksta koji se poklopio sa najavama o izradi dokumenta čiji je pokrovitelj zvanični Beograd, sve do medijske pompe koja je pratila tu najavu.

Iako zvanično u Srbiji tvrde da još ,,niti jedno slovo nije stavljeno u deklaraciju”, iz Nove srpske demokratije je brže-bolje saopšteno da će i njihov lider Andrija Mandić učestvovati u izradi tog dokumenta. Stoga je Mandićevo javno obraćanje svojevrsna platforma Nove za izradu tog dokumenta kojim se ponovo pokušava internacionalizovati pitanje položaja Srba u Crnoj Gori.

Četiri zahtjeva

Mandić je u autorskom tekstu ispostavio četiri ključna zahtjeva za ,,potpunu ravnopravnost srpskog naroda u Crnoj Gori“: ustavno-pravno definisanje položaja srpskog naroda kao konstitutivnog, ustavno definisanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma kao službenog, proporcionalnu zastupljenost Srba u institucijama sistema u skladu s rezultatima popisa i posebni sistem specijalnih veza sa Srbijom.

Za prva dva zahtjeva je u pravnom smislu potrebna prilično komplikovana procedura izmjene ustava, dok treći i četvrti zahtjev potpuno isključuju prvi!

Jer, ako bi izmjenama ustava bilo zapisano da su Srbi u Crnoj Gori konstitutivan narod, zbog čega se onda ispostavlja zahtjev o proporcionalnoj zastupljenosti ili specijalnim vezama sa Srbijom kada su to prava koja spadaju u korpus manjinskih prava? Ta manjinska prava su, između ostalog, predviđena crnogorskim ustavom na koji se i pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obilato dajući novac poreskih obveznika Srbije skoro tri i po miliona eura za osnivanje ,,Srpske kuće“, gdje će, kako je najavljeno, biti smještene sve institucije srpske kulture.Čudna pravno-politička mješavina uslova. Ispada da se platformom objavljenom u državnoj „Politici” lider Nove srpske demokratije istovremeno zalaže da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod i da ostvaruju prava kao nacionalna manjina?!

Rušenje građanskog društva

Ali, to je tek dio priče. Zahtjevi Andrije Mandića ugrožavaju osnovnu ustavnu tekovinu savremene Crne Gore koncept građanske države.Naime, u članu 2 Ustava, Crna Gora je definisana kao građanska država gdje je građanin koji je crnogorski državljanin nosilac suvereniteta. Nema, dakle, „konstitutivnih naroda”, već je naša država po Ustavu građanska država, u kojoj manjine, ako se za to izjasne, koriste prava koja im pripadaju i koja su im garantovana.Zato je Mandićev zahtjev za konstitutivnošću srpskog naroda politički destruktivan, jer neodoljivo liči na pokušaj ,,dejtonizacije“ Crne Gore, po uzoru na Bosnu i Hercegovinu.

Dejtonskim sporazumom u Bosni je građanin poništen, mnogi će Bosanci reći i ponižen, a pripadništvo naciji izdignuto na nivo modela uređenja države u kojoj su tri nacije slabašnim šavovima povezane. Sličan princip, primijenjen u Crnoj Gori, značio bi i početak razgradnje građanskog društva i, na kraju, vodio ka razgradnji Crne Gore kao države. Zato je zatjev za konstitutivnošću naroda neka vrsta prizivanja loše prošlosti Balkana.

Politički motivi

Zbog čega onda lider Nove ističe ove zahtjeve sada i ovdje u Crnoj Gori?

Mandić kao iskusan političar zna da je dio Ustava koji reguliše to pitanje gotovo nemoguće promijeniti. Preciznije: potrebno je da u Skupštini glasa dvije trećine svih poslanika, a da se poslije ta odluka potvrdi na obaveznom referendumu gdje je potrebna većina od tri petine ukupnog broja upisanih birača. To znači da je potrebno da za tu odluku glasa čak 320.000 birača, što je za crnogorske prilike, u kojoj ima oko 520.000 hiljada birača, faktički nemoguće. Mandiću je ta činjenica i te kako poznata i upravo je to pokazatelj da zahtjevi lidera Nove imaju skrivene političke motive za domaću i spoljnu upotrebu.Prije svega, zahtjevom za konstitutivnost srpskog naroda koji će se pokušati uvrstiti u Vučićevu deklaraciju lider Nove želi da se predstavi kao jedini legitiman predstavnik srpskog naroda u Crnoj Gori i na taj način eliminiše rastući uticaj Alekse Bečića.

Istovremeno, šalje se poruka i dijelu stranaka koje okupljaju Bošnjake i Albance da se i njihovo „nacionalno pitanje” može riješiti po uzoru na srpski model. Moguće da dijelu politički radikalnih političara iz tih nacionalnih zajednica ta ideja i nije tako odbojna.Istini za volju, Mandićev zahtjev bi mogao biti i mač sa dvije oštrice, jer ukoliko ta odredba uđe u deklaraciju, izvjesno je da će napraviti probleme Vučiću, pošto će to biti protumačeno kao miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Vučić kod evropskih saveznika želi da se predstavi kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu i ovakav Mandićev zahtjev je ,,prst u oko“ toj politici, tako da je veliko pitanje da li će uopšte srpski predsjednik dozvoliti takvu odredbu u tom dokumentu.

Čekajući novembar

I za drugi Mandićev zahtjev u kojem traži definisanje srpskog jezika kao službenog takođe je potrebna promjena Ustava po istoj proceduri, kao u prvom slučaju.

U Crnoj Gori je srpski jezik već u službenoj upotrebi, s tim što je Mandić napravio, slučajnu ili namjernu, grešku tražeći ravnopravnost oba pisma: ćirilica je, po Ustavu, već potpuno ravnopravna sa latinicom, pa samo može tražiti poštovanje Ustava.Član 13. Ustava glasi: ,,Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. U službenoj upotrebi su i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik.”

Treći zahtjev Mandića proporcionalna zastupljenost Srba u institucijama sistema – u koliziji je sa prvim zahtjevom, pošto ta prava spadaju u korpus manjinskih prava koja su već predviđena Ustavom Crne Gore.

Slično je i za zahtjevom za specijalnim vezama koje mogu imati samo pripadnici manjinskih naroda, kojima Crna Gora nije matična država. I ovim zahtjevom Mandić je promašio metu, jer suštinski je pokazao da njegova stranka nije sasvim do kraja definisala šta hoće i koja prava za Srbe želi da koristi: ona koja im pripadaju kao građanima ili kao manjinama.

Šta će pisati u deklaraciji o pravima Srba u regionu biće poznato krajem novembra ili početkom decembra, ali se u opreznom dijelu regionalne javnosti taj dokument upoređuje sa zloglasnim Memorandumom SANU iz 1986. godine, koji je bio uvod u krvave ratove u bivšoj Jugoslaviji. Ili što bi rekao dobro obaviješteni direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić: ,,Koga su ujedale zmije, taj se i guštera boji”.