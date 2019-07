Stanišić novi ambasador Crne Gore u Sarajevu

Članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike jednoglasno su podržali prijedlog da poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić bude izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Bosni i Hercegovini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sarajevu.

Predsjednik i članovi Odbora saglasili su se da je kandidat Stanišić kao dugogodišnji istaknuti predstavnik zakonodavne vlasti, sa iskustvom nekadašnjeg pomoćnika ministra inostranih poslova, te angažmanom na mjestu zamjenika šefa crnogorske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a, neko ko veoma dobro razumije regionalni bezbjednosni kontekst i ulogu Bosne i Hercegovine u njemu. Zato je, prema riječima članova Odbora, Stanišić, pravi kandidat za ambasadora Crne Gore u Sarajevu.

Podsjećamo, CdM je još 29.marta objavio informaciju da će Stanišić biti ambasador Crne Gore u BiH.

Stanišić je završio Filološki fakultet. Od 1980. do 1986. radio je kao nastavnik srpsko-hrvatskog jezika i književnosti u Loparama u Bosni i Hercegovini. Od 1986. do 1991. prosvjetni inspektor u Mojkovcu, a od 1991. do 1993. bio je predsjednik SO Mojkovac.

Stanišić je od 1993. do 1998. bio pomoćnik ministra inostranih poslova u Vladi Crne Gore, dok je od 1999. do 2004. radii kao sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora u Vladi Crne Gore.

