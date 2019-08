Sva čuda budvanske vlasti: Guča na pjenu od mora

Nakon bilborda na kojima se veličala srpska vojska i proslavljala Podgorička skupština koji su bili do nedavno postavljeni u Budvi, iz prijestonice crnogorskog (kako to čuno zvuči) stiže novi non sens-Sabor trubača iz Guče stiže u Crnu Goru! Ovaj najnoviji postupak budvasnkih vlasti osudile su političke partije Socijaldemokrate i Crnogorska iz kojih je jasno poručeno da ovakvoj manifestaciji nije mjesto u Budvi.

“Socijaldemokrate Budve zatečene su jučerašnjom najavom lokalne vlasti da će jednu od poznatijih turističkih manifestacija iz Srbije, Sabor trubača u Guči, dovesti i u Budvu. Kada smo, ne tako davno, podržali nastojanja lokalne vlasti da se uklone privremeni objekti sa budvanskog šetališta, vodili smo se upravo sviješću da njihov izgled i atmosfera koju kreiraju ne priliči našem gradu i elitnoj turističkoj destinaciji, kako

svi u Crnoj Gori volimo da nazovemo Budvu”, saopštio je predsjednik budvanskih Socijaldemokrata Petar Ivković.

Tada su, kako kaže, bez obzira što na lokalnom nivou pripadaju partijama opozicije, pokazali spremnost da podrže odluku za koju vjeruju da će doprinijeti boljem izgledu Budve.

“Pitamo se sada, u totalnoj nevjerici, zašto lokalna vlast nakon jednog koraka naprijed, čini pet koraka nazad. Da odmah razriješimo sve dileme – protiv Sabora trubača nemamo apsolutno ništa, dok god se on održava u Guči, gdje, shodno tradiciji, i pripada. Ali zaista čvrsto vjerujemo da, u vremenu kada lokalna vlast povlači određene poteze kako Budva ne bi “ličila na veliki vašar”, dovođenje još većeg vašara ne doprinosi imidžu grada. Zato pozivamo čelnike lokalne vlasti da nam objasne na koji to način karakteristike Sabora trubača u Guči odgovaraju mediteranskom identitetu našeg grada i turističkoj ponudi destinacije koju nazivamo elitnom. Ne, gospodo, Budvu nećete učiniti elitnijom tako što, nakon uklanjanja jednog vašara, dovedete drugi, pet puta veći”, kaže on.

Ivković konstatuje da je budvanska vlast valjda nekad, pošla u neku drugu mediteransku državu i vidjeli kako sve to tamo izgleda.

“Vjerujemo da će, jednog dana, neko pretočiti na papir sva čuda budvanske vlasti (2016-2020.) i da će to biti jedan od bestselera na ovim prostorima. Sigurni smo da će “Guča na moru” biti pri samom vrhu. No, dugo je do kraja mandata koji, sve je izvjesnije, nećete dočekati na pozicijama na kojima se trenutno nalazite. Ako se kojim čudom to i desi, neće nas iznenaditi da potencijalni bestseler dopunite još kojim čudom, čak i većim od “Guče na moru”, zaključio je on.

I odbornik Crnogorske u Skuopštini opštine Budva Pero Duletić reagovao je na najavu da će se za dvije sedmice na Jazu održati manifestacija “Guča u Budvi”.

“Iz medija smo to saznali. Predsjednik Opštine Budva nema naviku da se konsultuje i to je ogromni problem. Nije nam jasno koje su prave namjere organizatora ovakve manifestacije i koje ciljeve želi postići, ali je sigurno da je saboru trubača mjesto u Guči, a ne u Budvi. Ni Beograd, a ni Novi Sad nemaju svoju Guču, pa ni mediteranski centar poput Budve, koji razvija svoja, osobena kulturna obilježja izdvajajući enorman budžet upravo za kulturu., nije prostor za takvu manifestaciju”, rekao je Duletić.

On je dodao da su u Budvi dobrodošli gosti različitih kultura i tradicija, a da programima koje organizuje budvanska opština treba da naglašava i dalje razvija mediteranski identitet Budve.

“Zaljubljenik u sabor trubača će da ide u Guču, a u Budvu gosti dolaze zbog njenog mediteranskog šarma , nekadašnje Pjesme Mediterana i to treba potencirati. Zato Guča u Budvi svakom razumnom građaninu djeluje kao populizam kome nije mjesto u našem gradu i Crnogorska je protiv toga. Želimo da živimo Mediteran, a ne da ga sanjamo”, rekao je Duletić.

Mediteran i Guča-nekako se to baš i ne slaže, zar ne?

A.O.