Tadić prešao iz Crnogorske u DPS

Dražen Tadić, bivši član Crnogorske, pristupio je Demokratskoj partiji socijalista, saopšteno je danas iz opštinskog odbora DPS-a Nikšić.

Tadić je kazao da je informacija da je Opštinski odbor Crnogorske u Nikšiću istupio iz te partije u potpunosti tačna.

“Međutim, osipanje u nikšićkom odboru počelo je ranije, kada je Crnogorska podržala vlast u Budvi. Isto tako u potpunosti je netačno da su svi članovi tog odbora pristupili Demokratama”, istakao je.

Naglašava da je odluka da pristupi Demokratskoj partiji socijalista logična.

“Kao mlad čovjek, kome je Crna Gora iznad svega i neko ko je želi vidjeti u društvu najrazvijenijih evropskih zemalja, želim stati uz one koji se istrajno bore za svoju zemlju. Uz one, kojima je Crna Gora bez alternative, uz one koji sve poštuju, ali na svoje ne daju. Uz one koji u ovom aktuelnom društveno-političkom trenutku, kada se jedan zakon koristi kao izgovor za potiranje Crne Gore, čvrsto stoje na braniku svoje domovine, njene državnosti i slobode”, naveo je Tadić.

Ne može, dodaje, biti uz one, koji tuđu kuću vole više nego svoju, one koji šire mržnju i dijele građane po vjeri, naciji i drugim opredjeljenjima.

“Moja je želja da živim u slobodnoj, multietničkoj i multikonfesionalnoj državi, onakvoj za kakvu se zalažu brojni mladi ljudi pod zastavom Crne Gore i u dresu DPS-a. Živimo u 21. vijeku, kome ne priliče nacionalističke povorke i fašističke poruke. Zato ja, kao i još jedan broj mladih iz Crnogorske biramo DPS, biramo Crnu Goru i njenu srećnu budućnost”, poručio je Tadić.