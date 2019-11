Trifunović: Više od 100 fantomskih portala radi protiv Crne Gore

Stručnjak za bezbjednost i univerzitetski profesor Darko Trifunović kaže za Dnevne novine da je donošenje novog zakona o medijima došlo u pravom trenutku jer je Crna Gora, u središtu hibridnog rata.

Anonimni mediji kojima se ne zna ko stoji iza njih, a čiji je zadatak širenje dezinformacija, manipulacije i izvrtanje realnosti, nijesu ništa drugo do metode specijalnog rata.

“Da se ne radi o tome, zašto bi se krio identitet pojedinih medija? To je isto kao kada imaš čovjeka koji ide ulicom i nosi masku ili fantomku na glavi jer je već učinio neko nedjelo ili se sprema da to uradi. E to je pandan za anonimne portale”, kaže Trifunović.

Predlog zakona o medijima, podsjetimo, uskoro će biti razmatran na sjednici Vlade Crne Gore. Kompletan tekst ovog akta je prošao četiri ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije i dobio “zeleno svijetlo” da je usaglašen sa standardima EU. Novim rješenjima je predviđeno da u impresumu svakog medija, dakle i onlajn, mora stajati i vlasnička struktura, što do sada nije bila zakonska obaveza za elektronske publikacije.

Trifunović je uvjeren da će novim zakonom mnoge stvari biti riješene, da će profesionalni, ozbiljni mediji i novinari biti zaštićeniji.

“Najviše će biti pogođeni lažni portali, jer će morati da se zna ko nosi uređivačku politiku, gdje je sjedište medija, ko je vlasnik… Dakle, znaće se identitet medija. Nepostojanje takvih podataka unosi pravnu nesigurnost, jer svako može da napiše najveće gadosti i da ne odgovara. Kako da se braniš od toga, koga da tužiš? Novim zakonskim rješenjima to ubuduće neće biti moguće, pod uslovom da ostanete istrajni u njihovoj primjeni”, poručuje Trifunović.

On podsjeća da se dugo vremena bavi istraživanjem mreže lažnih medija, i da je identifikovao više od 100 takvih portala koji su usmjereni prema Crnoj Gori.

“Mnogi od njih su van vaše države, ali se bave Crnom Gorom, širenjem lažnih vijesti, dezinformacija, izvrtanjem realnosti i sijanjem nepovjerenja. Koliko imate medija koji mogu da im se suprotstave plasiranjem pouzdanih, tačnih informacija, razobličavanjem specijalnog rata protiv Crne Gore 20? Mislim da sam mnogo rekao, da ih je desetak i to je to. Sada uporedite tu cifru i stotinu portala koji idu na vas. Dakle, ovo nije prepadanje, samo realnost. Novi napad na Crnu Goru neće biti onakav kakav je bio 2016. on će počivati na tome da se izazove nepovjerenje, da se iz nepovjerenja rode sumnje u sve i svakog, od najbližih u porodici, do najbližih poslovnih saradnika. Novi akteri napada na Crnu Goru neće biti naoružani, ali neće biti ništa manje opasni. Naprotiv”, ocjenjuje Trifunović.

Trifunović naglašava da će glavna meta, kao i do sada, biti predsjednik države Milo Đukanović, kao lider koji je Crnu Goru uveo u NATO i koji će je uvesti u EU, ali da će na meti biti i njegovi saradnici kako bi se razvilo nepovjerenje.

“Krenuće propaganda o odnosima između predsjednika i premijera, ministara, tužilaca, sudija, policije…Nije isključeno da se pojave i lica iz javne uprave koja su u hijerarhiji vlasti nečim bili nezadovoljni. Uključiće se i ekipe za pritisak preko društvenih mreža. Tražiće se protivnici Crne Gore, predsjednika Đukanovića svuda i njihova priča kružiće preko društvenih mreža, preko raznih medija, lažnih portala, preko nevladinih organizacija koje su te medije stvorili. Kada sve ovo imate u vidu jasno je koliko je značajno da upravo sada donosite novi zakon o medijima, da konačno institucije, ali i pojedinci imaju mehanizme da se zaštite od onih koji rade protiv vas”, poručuje Trifunović.

Trifunović ističe da je jako bitno zakonski urediti ko može biti medij, te da je nevjerovatno da se medijskim poslom bave nevladine organizacije.

“U Crnoj Gori, i ne samo kod vas, sada imate nakaradnu situaciju da se kao medij predstavljaju nevladine organizacije, što je slučaj sa portalom IN4S čiji je osnivač NVO. Kako nevladina organizacija može da se bavi medijskim poslom? Ja nemam dilemu da je taj portal napravljen u funkciji propagandnog rata, širenju laži i dezinformacija, i što je najgore, širenje rasne, vjerske i etničke mržnje među narodima Crne Gore. Ali, izvinite, vi to puštate”, ističe Trifunović.