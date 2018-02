UŽIVO: U Beranama glasalo 57, Ulcinju 59,9 odsto birača

Lokalni izbori u Beranama i Ulcinju održavaju se danas, a pravo glasa ima oko 43,5 hiljada građana.

Glasačka mjesta su otvorena u sedam sati, a građani će svoje biračko pravo moći da ostvare do 20 časova. Građani će u Beranama moći da glasaju na 56 glasačkih mjesta, a u Ulcinju na 37.

Izbori u ova dva grada izuzetno su važni zbog predsjedničkih izbora koji se održavaju 15. aprila.

Vladajuća koalicija na državnom nivou i opozicija čekaju rezultate lokalnih izbora da bi i na osnovu toga odredili svoje kandidate koji će ući u trku za predsjednika Crne Gore.

19.18

U Ulcinju do 19 sati glasalo 59,9 odsto odsto birača

Na lokalnim izborima u Ulcinju do 19 sati glasalo je 59,9 odsto građana sa pravom glasa, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje.

Četiri biračka mjesta BM nisu otvorena na vrijeme, od kojih je BM broj 31 Javno komunalno preduzeće otvoreno sa zakašnjenjem od dva sata i šest minuta.

Iz CeMI-a su ranije danas demantovali Opštinsku izbornu komisiju OIK Ulcinj da je biračko mjesto br. 2 (Hollegro) otvoreno u sedam sati i da je otvaranje tog biračkog mjesta izvršeno u skladu za zakonskim obavezama.

18.48

U Beranama do 16 sati glasalo 57 odsto birača

Na lokalnim izborima u Beranama do 16 sati glasalo je 57 odsto građana sa pravom glasa, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije OIK.

Predsjednik OIK, Vlado Obradović, kazao je agenciji MINA da nema podataka o izbornim nepravilnostima.

18.07

Posmatrači Centra za monitoring i istraživanje CeMI, njih 66,7 odsto, ocijenjuje da su biračka mjesta na lokalnim izborima u Ulcinju nedovoljno pristupačna za osobe sa invaliditetom.

18.00

17.55

Nepravilnosti kod glasanja putem pisma

Šef posmatračke misije Centra za monitoring i istraživanje CeMI, Bojan Božović, kazao je da su, na pojedinim biračkim mjestima u Ulcinju, kod glasanja putem pisma, evidentirane nepravilnosti, jer je, kako je rekao, bilo manje povjerenika nego što je predviđeno zakonom.

On je istakao da je na pojednim biračkim mjestima, kod glasanja putem pisma, došlo do kršenja zakonske procedure.

“Naime, broj povjerenika nije bio onaj koji je predviđen zakonom, a riječ je o broju četiri, već je broj bio niži, bilo tri, bilo dva povjerenika. Nadamo se da će ta nepravilnost biti ispravljena i da s neće ponavljati”, rekao je Božović.

Evidentno je, kako je rekao, da na pojedinim biračkim mjestima članovi biračkih odbora koriste mobilne telefone.

“Zbog toga, još jednom apelujemo i nadamo se da će se ta praksa prekinuti, kako ne bi dolazilo do kršenje izbornih radnji”, naveo je Božović.

17.45

Za glasanje putem pisma prijavljeno 607 birača

Na lokalnim izborima u Ulcinju, za glasanje putem pisma, prijavljeno je 607 birača, pokazuju preliminarni podaci Centra za monitoring i istraživanje CeMI.

Na prethodnim lokalnim izborima održanim 2014.godine 687 birača je bilo prijavljeno, a na parlamentarnim koji su održani 2016.godine 442 birača.

17.30

Na lokalnim izborima u Ulcinju do 17 sati glasalo je 50,2 odsto građana sa pravom glasa, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje.

17.00

U Beranama je do 14 sati glasalo 50 odsto birača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

16.10

Gačević Rogova: Izborni dan u Ulcinju protiče bez nepravilnosti

Seketarka ulcinjske Opštinske izborne komisije OIK, Vesna Gačević Rogova u izjavi za PR Centar je kazala da izborni dan u Ulcinju protiče relativno mirno i da su sva biračka mjesta, osim biračkog mjesta 31, otvorena na vrijeme.

“Biračko mjesto 31 otvoreno je sa dva sata zakašnjenja, zbog toga što Javno kumunalno preduzeće nije bilo otvorilo objekat. Ali smo od predsjednika biračkog odbora obaviješteni da je za dva sata, glasanje na tom biračkom mjestu produženo. Dakle, umjesto u 20 sati, to biračko mjesto biće zatvoreno u 22 sata”, pojasnila je Gačević.

Ona je kazala da je glasački odbor utvrdio da je na biračkom mjestu broj 6 bio tačan broj glasačkih listića.

“A prije toga su se pojavile informacije da je bilo manje glasačkih listića. Dakle, tu je sve sasvim regularno”, rekla je Gačević Rogova.

Na biračkom mjestu broj 5, kako je kazala, od devet sati i 45 minuta do devet sati i 55 minuta bilo je prekinuto glasanje, zbog toga što je, kako je pojasnila, birački odbor imao obavještenja da se u blizini nalazi bilbord određene partije.

“Kada je birački odbor izašao na lice mjesta utvrdio je da bilborda nema i glasanje je nastavljeno. Znači, nije bilo nikakvih nepravilnosti”, istakla je Gačević Rogova.

Kada je riječ o biračkom mjestu broj 2 i 27 Hollegro tu, kako je kazala, nije bilo nikakvih problema, već je, kako je navela, samo pojačano osvjetljenje.

“Dodata je jedna sijalica da bi bilo osvjetljenje jače. Za sada, mi nemamo nepravilnosti”, rekla je Gačević Rogova.

15.56

U Ulcinju je do 15 sati glasalo 35 odsto glasača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

15.20

CeMI je apelovao na članove biračkih odbora da nose akreditacije na biračkim mjestima i ne koriste mobilne telefone, kao i da tokom izbornog procesa budu u istom sastavu cijelo vrijeme.

Šef posmatračke misije CeMI-ja, Bojan Božović, rekao je da se tim posmatrača te organizacije nalazi na svim biračkim mjestima i da prate sve eventualne nepravilnosti o čemu ih redovno izvještavaju.

“Važno je istaći da smo primjetili na velikom broju biračkih mjesta da članovi biračkih odbora koriste mobilne telefone, što je zakonski zabranjeno. Isto tako, skrenuli bismo pažnju na to da članovi biračkih odbora vode računa o tome da se pravi razlika u legitimacijama između članova biračkih odbora i članova posmatračkih misija, jer posmatračke misije su obavezi da nose akreditacije, da se redovno identifikuju prilikom ulaska na biračko mjesto kako se ne bi pravile zabune i kako bi se jasno pravile razlike između članova biračkih odbora i posmatračkih misija“, istakao je Božović u izjavi za PR Centar.

13.20

Izlaznost do 13 sati na lokalnim izborima u Ulcinju iznosila je 29,1 odsto, saopštio je CEMI.

13.00

U Beranama je do 12 sati glasalo 36,7 odsto birača, a u Ulcinju 13,5, kazali su predsjednici opštinskih izbornih komisija.

Predsjednik Opštinske izborne komisije, Vlado Obradović, kazao je agenciji MINA da nema podataka o izbornim nepravilnostima.

“Opštinskoj izbornoj komisiji nisu prijavljene nikakve nepravilnosti”, rekao je Obradović.

Predsjednik Opštinske izborne komisije u Ulcinju, Petar Ljuljđuraj, rekao je da je u Ulcinju do 12 sati glasalo 13,5 odsto birača i da je razlog manjoj izlaznosti činjenica da velik dio građana nije u gradu.

“U Ulcinju je stalna boljka izlaznost jer velik dio građana nije tu. Prvenstveno studenti i radnici koji rade van države. Taj procenat je i velik dosta imajući u vidu ovo ali ispada da je manja izlasnost uprkos ovimfaktorima”, kazao je Ljuljđuraj.

On je negirao navode Cemi-ja čiji su posmatrači zabilježili da četiri biračka mjesta nijesu otvorena na vrijeme.

“Njihovi posmatarači su pogrešno informisali javnost. To je dezinformacija. Imamo samo jedno mjesto koje nije otvorilo na vrijeme. To je Javno komunalno preduzeće i jedini problem je bio jer radnici nemarnošću nisu otvorili prostorije na vrijeme”, rekaoje Ljuljđuraj Televiziji Crne Gore.

Kako je rekao, birački Odbor donio je odluku o produženju biračkog procesa za dva sata.

“U devet sati su počeli i produžiće za dva sata”, kazao je Ljuljđuraj.

12.30

Demokrate i Građanski pokret URA poptužuju Demokratsku partiju socijalista za niz zloupotreba što iz DPS-a odbacuju i najavljuju krivične prijave.

U Beranama pravo glasa ima 23. 681 građana, a biraće između tri koalicije, tri stranke i grupe građana.

Koaliciju „Zdravo Berane“ čine Socijalistička narodna partija (SNP), Demokratski front (DF), Srpska stranka i Ujedinjena Crna Gora, a u koaliciji “Berane pobjeđuje – Milo Đukanović – DPS – SD -BS” su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokerate i Bošnjačka stranka.

Treću koaliciju čine Socijaldemokratska partija (SDP) i Demos.

Na izborima u Beranama samostalno nastupa Demokratska Crna Gora, URA i Stranka pravde i pomirenja.

U izbornoj trci, učestvuju i nezavisne liste građana “Riječ – Vladimir Bato Đurišić“, „Glas naroda za Berane“ i „Zorka Brakočević – Napredno Berane“.

U Ulcinju pravo glasa ima 19.869 građana, a na izborima u tom gradu učestvuje deset lista, od kojih su dvije koalicije.

Na glasačkom listiću prva je lista “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Ulcinj”, druga „Srcem naprijed DUA“, na trećem mjestu je Bošnjačka stranka „Me zemër përpara“. Četvrta lista je „Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele“, slijede “Forca – Odbranimo Budućnost”, koalicija SNP – DF „Za zdravi Ulcinj – Građanski hrabro“. Na biračkom listiću slijede „SDP – Ranko Krivokapić – Da oživi Ulcinj“, lista “Probudi se Ulcinju“ koju čine Demokratska partija, Perspektiva i Demokratski savez u Crnoj Gori. Na pretposljednjem mjestu na listiću naćiće se „URA ulqini gjeneratave të reja – Ulcinj novim generacijama – mr Dritan Abazović“, a posljednjem lista „Ulcinj pobjeđuje – Ulqini Fiton – Milo Đukanović“.

Na lokalnim izborima u Ulcinju do 11 sati glasalo je 13,5 odsto građana sa pravom glasa, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje.

Najbrojnije biračko mjestu u Ulcinju, Centar za kulturu broj 29, otvoreno je na vrijeme, a prvi birač, koji je glasao u sedam sati i dva minuta, poručio je da očekuje da će izborni dan proteći bez neregularnosti, saopšteno je iz PR Centra.

Prvi birač na izbornom mjestu Centar za kulturu broj 29, Gojko Nikolić, kazao je da je osjetio građansku dužnost da prvi dođe i otvori glasačku kutiju.

„Sve sam provjerio po protokolu, kako to ide i zapečatio kutiju. Potpisao sam kontrolni list i to je bilo sve“, kazao je Nikolić.

On je rekao da očekuje da će sve proći u najboljem redu, kako „znamo mi Ulcinjani“.

„Nadam se da će sve proći u najboljem redu, mirno, fino, kako znamo mi Ulcinjani da budemo mirni, pitomi, dobronamjerni. Nadam se da će pobijediti najbolji“, kazao je Nikolić.

Predsjednik biračkog odbora na biračkom mjestu Cenar za kulturu broj 29, Fuad Lamoja, kazao je da očekuje da će izborni dan proteći bez problema.

„Prvi glasač je glasao u sedam sati i dva minuta. Na ovom biračkom mjestu, na spisku su upisana 973 glasača“, naveo je Lamoja.

Četiri biračka mjesta (BM) nisu otvorena na vrijeme, od kojih je BM broj 31 Javno komunalno preduzeće otvoreno sa zakašnjenjem od dva sata i šest minuta.

CeMI je za lokalne izbore na Ulcinju akreditovao 53 posmatrača, a njih 37 će biti na biračkim mjestima.

U Beranama je do 10 sati glasalo 14 odsto birača, ali kako napominju iz Opštinske izborne komsije podaci još nijesu stigli sa svih biračkih mjesta.

Sva birališta u Beranama jutros su otvorena u 7 sati i nijesu zabilježene nikakve nepravilnosti.

Broj na koji građani mogu prijaviti nepravilnosti je 067 473 228.

Ljuljđuraj: CEMI pogrešno informisao javnost

Predsjednik Opštinske izborne komisije u Ulcinju Petar Ljuljđuraj saopštio je da su posmatrači CEMI-ja pogrešno informisali javnost, jer kako je rekao samo jedno biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme.

To biračko mjesto kako kaže, sada radi normalno, a s obzirom na to da je dva sata kasnilo otvaranje, tu će glasanje trajati do 22 sata.

Kako kaže, dezinformacija je da ostala biračka mjesta nijesu radila kako treba.

Prekid je bio na biračkom mjestu broj 5, zbog bilborda koji se nalazio u blzini birališta ranije, ali je bilbord kako navodi Ljuljđuraj uklonjen još tokom noći. Zbog toga je, kako navodi, od 9 sati i 45 minuta do 9 sati i 55 minuta glasanje bilo prekinuto, dodajuči da je to bilo potpuno nepotrebno.

Nepravilnosti, objašnjava, ne mogu da utiču na izborni rezultat.

CEMI demantuje Ljuljđuraja

Centar za monitoring i istraživanje demantovao je Opštinsku izbornu komisiju (OIK) Ulcinj da je biračko mjesto br. 2 (Hollegro) otvoreno u 7 sati i da je otvaranje tog biračkog mjesta izvršeno u skladu za zakonskim obavezama.

Akreditovani posmatrač kao i članovi mobilnog tima CEMI-ja su se uvjerili da je rad na biračkom mjestu 2 otvoreno sa gotovo 20 minuta kašnjenja, da su u 7 sati na biračkom mjestu broj 2 od članova biračkog odobra bili prisutni samo predsjednik i jedan član, te da je i predsjednik biračkog odbora pozvao Opštinsku izbornu komisiju da bi ih obavijestio o ,,petnaestominutnom kašnjenju”.

Predsjednik biračkog odbora, kako navode, nije dozvolio televizijskoj ekipi PR Centra da snimi neadekvatno stanje na biračkom mjestu na koje su upozorili posmatrači CEMI-ja.

“Ovom prilikom pozdravljamo aktivnosti OIK-a koji su, i pored bespotrebnog negiranja da je mjesto neadekvatno osvijetljeno kako ističe CEMI, obezbjedili prisustvo ,,pojačane svjetlosti” kako bi se uklonio nedostatak na koji je CEMI “skrenuo pažnju. Problem sa ovim mjestom je što je organizovano u prostoru diskoteke, pa samim time je rasvjeta prilagođena osnovnoj djelatnosti objekta, sa prigušenim svjetlima, a ne nikako mjestu u kome se na transparentan način treba obavljati izborni process”, kaže se u reagovanju CEMI-ja.

Iz te organizacije upozorili su da to nijesu jedina mjesta koja ne predstavljaju adekvatan izbor za sprovođenje glasanja, o čemu će, kako su saopštili, detaljno obavijestiti javnost.

“Što se tiče biračkog mjesta br. 6, predsjednik OIK-a je sebe demantovao riječima da su glasački listići naknadno prebrojavani jer se ta radnja morala izvršiti značajno prije zakonskog roka za otvaranje odnosno prije 7 sati. Zato je glasanje na pomenutom biračkom mjestu kasnilo gotovo sat vremena iako je broj listića na kraju ipak bio ispravan“, navodi se u reagovanju.

Iz CeMI-ja su pojasnili da otvoreno biračko mjesto znači da su sve radnje za pripremu glasanja obavljene prije planiranog početka glasanja odnosno prije 7 sati, odnosno glasanje omogućeno u to vrijeme, „a ne da je neko od članova biračkog odbora prisutan na biračkom mjesto odnosno da obavlja pripremne radnje nakon 7 sati, kao recimo što su u ovom slučaju brojali glasačke listiće“.

“Zakonska obaveza je da svi članovi biračkih odbora budu na biračkim mjestima dva sata prije otvaranja biračkog mjesta upravo da ne bi dolazilo do kašnjenja do kojih je došlo u pomenutim slučajevima. Umjesto obmanjivanja javnosti očekujemo da predsjednik OIK uloži više napora u ispunjavanje zakonskih obaveza koje prostiču iz nadležnosti Opštinske izborne komisije“, poručili su iz CEMI-ja.