U parlamentu 14 doktora nauka, osam magistara

U 26. sazivu Skupštine, od 81 poslanika, njih 55 ima visoku stručnu spremu, dok samo jedan poslanik ima srednju školu, pokazuju podaci Skupštine dostavljeni Vikend novinama.

U ovom parlamentarnom sastavu je i 14 doktora nauka, dok ih je osam sa magistarskom diplomom. Samo jedan poslanik ima srednju stručnu spremu, a za tri poslanika nema podataka o stručnom usavršavanju.

Iz Skupštine napominju da poslanici nisu dužni da dostavljaju Skupštini informacije o stručnoj spremi, već samo radne knjižice i to ukoliko funkciju obavljaju profesionalno.

“Navedene podatke o obrazovnoj strukturi poslanika Služba Skupštine Crne Gore je prikupila koristeći izvještaje Državne izborne komisije, rješenja Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, kao i radne knjižice poslanika (koje nijesu uvijek ažurirane stečenim zvanjem magistra ili doktora). S tim u vezi, postoji mogućnost da je broj doktora ili magistara veći od gore navedenog”, napominju iz Skupštine.

Kad je u pitanju starosna struktura poslanika, sadašnji, 26. saziv Skupštine Crne Gore je donekle podmlađen u odnosu na prethodni, kada u skupštinskim klupama nije bilo poslanika mlađih od 30 godina.

Sada je njih sedmoro dobilo poslanički status, ali ih je 33 u “zrelim godinama” sa podebljim životnim i političkim iskustvom.

Poslanika od 31 do 40 godina trenutno ima 17 (bilo ih je u prethodnom sazivu 8), dok je 15 onih od 41 do 50 godina.

U prošlom sazivu ih je bilo 20.

I ovoga puta najbrojniji su oni u starosnom intervalu od 51 do 60 godina. Ima ih 33, koliko ih je bilo i u prošlom sazivu. U životnoj dobi preko 60 godina trenutno je devet predstavnika naroda. U prethodnom sazivu ih je bilo 17.

Najmlađi poslanik u ovom sazivu je Miloš Nikolić iz DPS koji je rođen 1994. godine. Najstariji poslanik je lider Demosa Miodrag Lekić rođen 1947. godine.

Najbrojniji klub poslanika je klub Demokratske partije socijaliste koji ima 34 poslanika i poslanice. Ova partija je napravila spoj mladosti i iskustva. Tako DPS u parlamentu predstavljaju tri poslanika/ce koji su mlađi od 30 godina, šestoro ih je u rasponu od 31 do 40 godina i četvoro ima od 41 do 50 godina. Najviše ih je u životnoj dobi od 51 do 60 godina 16 poslanika/ca, a petoro ima više od 60 godina.

Po sastavu, najmlađi klub u crnogorskom parlamentu imaju Demokrate Alekse Bečića. Od osam poslanika/ca, troje ih je mlađe od 30 godina, četvoro ima od 31 do 40 godina, a jedan je u starosnoj dobi od 51 do 60 godina.

Drugi po veličini poslanički klub sa 18 poslanika u parlamentu ima Demokratski front. Ova partija se, za razliku od DPS, nije podmlađivala, pa tako u njihovim redovima nema niko mlađi od 30 godina, a mlađih od 40 godina ima samo dvoje. Najbrojniji su oni od 51 do 60 godina, ima ih devetoro, šestoro ih je u starosnoj dobi od 41 do 50 godina, a jedan poslanik ove grupacije ima više od 60 godina.