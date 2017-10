U Skupštinu se vraćaju DF, Damjanović uskoro i Danilović

Premijerskom satu u Skupštini Crne Gore 26. oktobra, pored predstavnika vladajuće koalicije, prisustvovaće i poslanici Demokratskog fronta i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, dok će poslanici Ujedinjene Crne Gore o povratku odlučivati na sjednici GO stranke, potvrđeno je Dnevnim novinama.

Ujedinjena Crna Gora pozvala je sve opozicione poslanike da se okupe i javno potpišu uslove koje vlast mora da ispuni kako bi se krenulo ka demokratskom razrješenju krize.

Predsjednik Izvršnog odbora Ujedinjene Goran Radonjić smatra da je ključno pitanje na koje opozicija treba da što hitnije odgovori, na koji način da se vlast natjera da izađe u susret zahtjevima opozicije.

To je potvrdio Dnevnim novinama i predsjednik ove partije Goran Danilović, koji se, ipak, nada da će doći do pozitivnog pomaka u razgovorima sa ostatkom opozicije.

“Na premijerski sat ne dolazimo. Pratimo šta se dešava i da li se gasi posljednja nada za stvaranje opozicionog jedinstva. U skladu s tim ubrzo ćemo na Glavnom odboru raspravljati na tu temu”, kazao je Danilović.

S obzirom da tzv. “građanska opozicija” Ujedinjenu Crnu Goru ne poziva na sastanke, niti je do sada odgovarala na pitanja ove partije, sasvim je izvjesno da će i se ugasiti i Danilovićeva “posljednja nada za stvaranje opozicionog jedinstva”, što će ovoj partiji, u stvari, otvoriti vrata crnogorskog parlamenta, jer im je sužen opseg političkog djelovanja.

Demokratski front prisustvovaće premijerskom satu u srijedu u Skupštini Crne Gore, saopšteno je nedavno na konferenciji za medije tog političkog saveza.

Oni dolaze na premijerski kako bi postavljali pitanja u vezi sa presudom poslaniku DF Milanu Kneževiću, koji je juče osuđen je na sedam mjeseci zatvora jer je 17. oktobra 2015. fizički nasrnuo na policajca Miljana Markovića ispred Skupštine.

Iz DF nisu pojasnili da li će trajno prekinuti bojkot Skupštine.

“Presuda Milanu Kneževiću je jedna od najsramnijih ikad donesenih i udar je na parlamentarizam i Demokratski front”, kazao je član predsjednistva tog politickog saveza Andrija Mandić.

On je kazao da je cilj presude dovođenje u pitanje DF i oduzimanje poslaničkog mandata Kneževiću, te da režim opravdava svoje sramne akcije.

“DF ima obavezu da na svaku akciju režima odgovori hrabro i dostojanstveno, zato je poslanički klub DFa donio odluku da u srijedu zatrži određene odgovore onima koji upravljaju pravosuđem, jer nećemo da pričamo sa slugama. Najodgovorniji u režimu je premijer i moraće da odgovori na naša pitanja”, rekao je Mandić.

Povratkom Ujedinjene Crne Gore u parlamentu će pored vladajuće većine biti prisutna i većina opozicionih poslanika, što je, između ostalog bila i želja predstavnika SAD i Evropske unije, koji mjesecima ponavljaju da se sve političke dileme i neslaganja treba rješavati u Skupštini Crne Gore.

Uskoro novi klub poslanika

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović juče nije odgovarao na pozive Dnevnih novina, ali je ranije najavio povratak u parlament ukoliko to uradi neka od opozicionih partija.

On se, inače, u nekoliko navrata solidarisao sa kolegama opozicionim poslanicima koji su se povremeno vraćali u Skupštinu. Nezvanično saznajemo da je Damjanović u pregovorima sa Ujedinjenom Crnom Gorom o formiranju zajedničkog poslaničkog kluba. To će se, najvjerovatnije, dogoditi krajem godine do kada bi Damjanović trebalo da registruje svoju partiju.