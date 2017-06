Ujehara čestitala Crnogorcima članstvo u NATO

At a ceremony on Monday, June 5, Under Secretary Thomas Shannon will accept Montenegro’s instrument of accession to the North Atlantic Treaty. Montenegro’s Prime Minister Dusko Markovic will officially deposit the instrument at the ceremony, making Montenegro the twenty-ninth NATO Ally. NATO Secretary-General Jens Stoltenberg will also participate in the ceremony to welcome Montenegro as the Alliance’s newest member. On June 7, Montenegro’s flag will fly over NATO Headquarters for the first time. The program will take place on June 5, at 12:00 in the State Department’s Treaty Room. #USpartnerMNE*****U ponedjeljak, 5. juna, na ceremoniji u Vašingtonu, zamjenik državnog sekretara Tomas Šenon će primiti instrument o pristupanju Sjeverno-atlantskom savezu. Crnogorski pemijer Duško Marković će zvanično predati instrument, čime će Crna Gora postati 29. saveznik NATO. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg će takođe učestvovati u ceremoniji i poželjeti dobrodošlicu Crnoj Gori kao najnovijoj članici saveza. 7. juna crnogorska zastava će se prvi put zavijoriti u sjedištu NATO.