Duković: Uzalud napadi DF-a na ljekare, struku, NKT, rezultati sve govore

Ovaj virus uradio je nešto što nikom do sada nije pošlo za rukom da zatvori čitav svijet u karantin, ukine vazdušni, drumski i pomorski saobraćaj. To ni najveći ratovi nijesu uspjeli da urade, a korona je učinila. I ako jedna mala Crna Gora zaista bude primjer mnogo većim državama kako se treba odnositi prema suzbijanju širenja zaraze, kao što je to u ovom trenutku, onda je to nešto što treba sve nas da raduje i na što treba da smo ponosni. To što neko od naših političkih protivnika ne priznaje rezultate, ne iznenađuje nas mnogo, bilo bi iznenađenje da kažu da je nešto dobro urađeno, kaže u razgovoru za Dnevne novine, ljekar, humanista, poslanik DPS i predsjednik skupštinskog Odbora za ljudska prava Halil Duković.

Duković je i stanovnik opštine Tuzi, kojoj je na samom početku epidemije novim korona virusom određen karantin i čiji su građani pokazali kako se poštovanjem mjera i riječi struke zaustavlja širenje infekcije.

U intervjuu Dnevnim novinama, Duković govori i o dešavanjima u crnogorskom parlamentu tokom rasprave posvećene COVID 19, napadu dijela opozicije na ljekare, izjavama koje podsjećaju na devedesete, poručujući da rezultati u sprečavanju širenja novog korona virusa govore za sebe.

„Mjere poput onih koje je donosilo Nacionalno koordinaciono tijelo, odnosno Vlada Crne Gore, preduzete su maltene svuda na planeti, ali je suština bila u terminu njihovog uvođenja kao i spremnošću građana da ih poštuju i budu na liniji preporuka struke. Blagovremenim reagovanjem bili smo korak ili dva ispred virusa i zbog toga je ovakav rezultat. Svjedoci smo da je dosta zemalja kasno uvelo mjere, i to su nažalost, skupo platili, sa velikim brojem zaraženih i umrlih”, kaže Duković.

DN: Nakon popuštanja mjera, građani su masovno izašli iz domova, ne poštuje se ni fizička distanca. Može li se to vratiti kao bumerang?

DUKOVIĆ: Svjesni smo da se nakon ublažavanja mjera manje poštuje fizička distanca, ali to smatram i nekom normalnom pojavom poslije karantina i izolacije i svega što smo prošli. Međutim, i to će, uvjeren sam, biti za koji dan svedeno na potrebnu mjeru. Građani će shvatiti da neke stare navike moramo promijeniti zbog sebe, najbližih, zbog dobra svih građana Crne Gore. Jer, o ovom virusu vrlo malo znamo, ali to što pouzdano znamo jeste da se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Zato je suština cijele borbe fizička distanca da budemo na dovoljnoj udaljenosti od eventualno zaraženih.

Vjerovatno ćemo se ubuduće morati navići na takvu distancu kao i na nošenje maski u zatvorenom prostoru. Ako smo odigrali gotovo cijelu utakmicu na vrhunskom nivou, ajmo i u finišu da budemo jako oprezni, da nam rezultat na kraju bude onakav kakav zaista želimo, a ne da pitamo šta bi sa onim što smo dosad uradili.

DN: Tuzi, Vaše rodno mjesto, su pokazale kako se disciplinovanošću može stati na kraj širenju epidemije. Šta je na Vas ostavilo najveći utisak tokom tog perioda?

DUKOVIĆ: Mnogo toga ćemo pamtiti iz perioda izolacije, od odnosa građana prema mjerama, do pomoći dijaspore i lavovskog posla kojeg su odradili volonteri. Radilo se od srca, a kada se tako radi, onda imate i rezultate.

Uvođenje rigoroznih mjera, odnosno karantina za čitavu opštinu, je bilo nešto što nas je prvi put zadesilo, i svi smo morali da se privikavamo i da učimo kako da živimo u takvoj situaciji.

Naučili smo šta znači struka, povjerenje u institucije, u Nacionalno koordinaciono tijelo, u državu, posebno šta znači povjerenje u zdravstvene radnike kojima je jedina misija da sačuvaju vaše zdravlje i živote. Rezultat koji je postigla opština Tuzi, gledajući sa ove distance, je fantastičan. Danas s ponosom možemo reći da Tuzi mogu da budu primjer svima kako treba poštovati mjere u sprečavanju širenja zaraze.

Naučili smo i šta znači izolacija, a drugo da koristimo nove tehnologije koje su, vjerujte, u Tuzima naučili čak i građani u poznim godinama. Tehnika je, u ovom slučaju, i te kako pomogla svima nama da funkcionišemo u novim okolnostima. Kao ljekar koji je cijelo vrijeme bio na prvoj liniji fronta, imao sam prilike da vidim koliko su značajne sve inovacije koje su uvedene na nivou zdravstvenog sistema, počev od elektronskog kartona, elektronskog recepta…

DN: Šta je sve pokazao zdravstveni sistem tokom epidemije korona virusa?

DUKOVIĆ: Pandemija je pokazala da imamo stručne ljude. To je sva crnogorska javnost imala priliku da vidi. Za pohvalu je što je samo struka vodila glavnu riječ, a vlast je bila dovoljno mudra da prepusti sve ovo struci i da se njena uloga svede na obezbjeđivanje materijalnih sredstava i podrške kako bismo svi mi bolje i efikasnije prebrodili izazov pred kojim smo se našli. U to, naravno, spada i nabavka medicinskog materijala, kojeg smo, u vrijeme kada su i najrazvijenije države svijeta imale problem, nabavljali zahvaljujući prijateljima i donatorima i kupovini koju je organizovala i platila Vlada.

Ono što je najhitnije jeste da su kompletnom situacijom upravljali naši ljudi, naši ljekari i to je ono što je pokazalo da naš zdravstveni sistem ima i sposobnost, i kapacitet da odgovori i najvećim izazovima. U dosadašnj oj borbi sa korona virusom oni su pobjednici. Uostalom, najbolju ocjenu dali su sami građani aplauzima u 20 sati.

DN: Uprkos dosadašnjim nespornim rezultatima na suzbijanju širenja COVID 19, imali smo prilike da čujemo kako poslanici Demokratskog fronta prozivaju ljekare, kako im komentarišu biografije, minimiziraju njihov rad, pokušavaju diskreditovati one koji su članovi DPS-a…

DUKOVIĆ: Mi smo odavno naučili da jedan dio opozicije, nažalost, sve što se uradi u Crnoj Gori pokušava da omalovaži i predstavi kao da to ništa ne valja. Tako je bilo i sada. U situaciji kada su ljekari dali maksimum, kada iza njih stoje rezultati, ne znam koji su motivi da ih napadaju. Jer ih ne možete napadati. Imaju rezultate koje je i svijet priznao, oni su jasni, vidljivi. A kada to imate, onda ne preostaje ništa drugo nego da se pokušaju diskreditovati najnižim napadima na ličnom i porodičnom ili političkom planu. Zar ljekar nema pravo da bude politički angažovan ili i da bude član neke partije? Dali to utiče nanjegov odnos prema poslu, na njegovu etiku, stručnost?

Neka mi neko kaže da je neki ljekar zbog politike uradio bilo šta što se kosi sa humanom misijom poziva kojeg je odabrao. Naravno da ne, nema toga. No, ponoviću, najbolji odnos prema ljekarima su pokazali građani i to je ono što je ponos svakog od nas, a neka služi na čast svakome ono što govori.

DN: U skupštinskoj raspravi povodom pandemije novog korona virusa čulo se dosta uvreda od poslanika DF, na račun vladajuće većine, kao i upozorenja da “ne može ministar druge vjere da naredi mjere protiv pravoslavaca i sveštenika SPC”. Kako ste Vi doživjeli raspravu u parlamentu povodom pandemije?

DUKOVIĆ: Poznajući dosta dobro poslanike koje pominjete, mislim da smo ovo mogli očekivati. Možda ne da će u tolikom obimu da napadaju ljude koji se uspješno nose sa j ednom od najvećih kriza u novij oj istorij i, ali znali smo da neće priznati ništa što se dobro i lijepo uradi u ovoj državi. Nažalost, čuli smo mnogo negativnih poruka, konstatacija, neke su nas podsjetile na devedesete godine prošlog vijeka. Ali, i ta politika prolazi. Siguran sam da je velika većina građana Crne Gore dobro zagazila u 21. vijek, da dijelimo mišljenja kakva dijeli savremena Evropa i savremene civilizacije koje su mnogo napredne i od kojih treba mnogo učiti. Danas jednoj Velikoj Britaniji ne smeta da neko ko je porijeklom iz Pakistana bude prvi čovjek njihovog glavnog grada Londona, ne smeta ni jednoj Austriji da neko ko je rođen u Bosni bude naj mlađi ministar pravde, a nama smeta što se neko zove ovako ili onako, bez obzira što smo svi u Crnoj Gori autentični, potičemo iz iste loze. Umjesto da se gledaju rezultati, nažalost još ima onih koj i gledaju na to kako se ko zove, kako se krsti, ili kojem se Bogu moli. To je žalosno, ali vj erujem da će to građani sami uvidjeti, prepoznati i reći o tome svoj sud.

DN: Mjere koje su donijete, uvažavajući preporuku struke nailaze na kritike opozicionih političkih subjekata, koji kažu da je “pogažen Ustav”, da je “zavedena diktatura.. Kako Vi, kao predsjednik skupštinskog Odbora za ljudska prava, ocjenjujete predložene mjere? Da li se i u čemu razlikuju od mjera koje su donijele druge države?

DUKOVIĆ: Preispitivanju uvijek ima mjesta, ali mjere koje je donijelo NKT po preporuci struke se ne razlikuju od onih koje su uvedene u cijelom svijetu. Suština ljudskih prava jeste da se u određenim situcijama mogu i ograničiti. Dva su osnovna faktora koja se u takvim prilikama moraju ispoštovati, a to je da se zna razlog, odnosno cilj zbog kojih se donose i da se zna vrijeme njihovog trajanja. Sve te stvari su zadovoljene. Zna se razlog zbog čega su donesene i vrijeme do kada će trajati. Moramo biti svjesni jedne činjenice, da se određena prava zbog interesa drugih mnogo važnijih prava moraju ograničiti. Recimo, osnovno ljudsko pravo je pravo na slobodu kretanja i slobodu udruživanja. Ali isto tako, osnovno ljudsko pravo je pravo na zdravlje i pravo na život. Ako korišćenje prava na kretanje i druženje može ugroziti pravo na zdravlje i pravo na život, onda je logično da očekujete da ćete djelimično zamrznuti ili suspendovati određena prava da bi sačuvali ono što je najvažnije, a to je pravo pravo na zdravlje i pravo na život. I Crna Gora je zaista u tom dijelu odradila sve na najvećem mogućem nivou.

DN: Kao ljekar, humanista, kako tumačite pozive pojedinih sveštenika na vjerske obrede, na pričešćivanje jednom kašičicom…

DUKOVIĆ: Danas postoji mnogo jednostavnih načina da vjerske obrede obavite u mnogo sigurnijoj epidemiološkoj situaciji i teško je shvatiti da neko insistira na stvarima koje u ovakvoj ili u bilo kakvoj drugoj situaciji mogu biti epidemiološki rizik. Imali smo prilike da čujemo, i u parlamentu, da su mjere koje su donijete uperene protiv pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Nevjerovatno je da neko to izgovori. Svjedoci smo da su svuda u svijetu, i kod nas, sve vjere obuhvaćene mjerama, da se poštuju, da to radi i najveći broj pravoslavnih crkava, ali jedan dio sveštenika na Balkanu uporno odbija da prihvati naučne stavove. Iskreno, ne znam čemu to vodi.

DN: Vlada je donijela dva paketa mjera podrške građanima i privredi. Kako ih Vi ocjenjujete?

DUKOVIĆ: Vladine mjere idu u pravcu da se sačuvaju radna mjesta i biznisi, posebno mali, i to podržavam. Svi znamo da su pandemijom korona virusom posebno pogođena mala preduzeća, mali biznisi i normalno je očekivati da će Vladine mjere ići u tom cilju da se oni osposobe, da iz ove krize izađu sa što manje posljedica. Ne može se sve sto posto odmah nadoknaditi, ali vremenom će sve doći na svoje. Treba sada zaista pomoći malim biznisima, da se ponovo pokrenu, a živ čovjek će sve stvoriti. Stvorili smo i sve ovo dosad i ponovo ćemo.

DN: Kako komentarišete kritike koje se mogu čuti sa određenih adresa na račun SZO?

DUKOVIĆ: Svjetska zdravstvena organizacija je izuzetno bitna i njene preporuke pomažu u suzbijanju epidemija i pomažu sve zdravstvene sisteme u svijetu. To što su morali da revidiraju neke početne stavove, posljedica je isključivo toga što je virus COVID 19 i dalje nepoznanica i što se stvari maltene na dnevnom nivou mijenjaju. Ali, ostaje činjenica da je SZO ona organizacija koja je potrebna svijetu i zdravstvenim sistemima. Nijedna država na svijetu ne može se sama nositi sa pandemijama, što je pokazala i ova situacija, zato je organizacija poput SZO neophodna. Da li je bilo propusta, o tom potom, sada je vrijeme da se svi zajedno izborimo sa virusom.

DN: Crnogorska dijaspora dala je veliki doprinos domovini u aktuelnoj situaciji. Šta je to pokazalo?

DUKOVIĆ: Dijaspora, ali i prijatelji Crne Gore, su posebna priča. Naši ljudi koji su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo pokazali su da su u najtežoj situaciji uz nas. To je dokaz naše građanske Crne Gore, jer tu se nije gledalo ni koje si nacije niti vjere, ni koje političke pripadnosti. Oni su nam pokazali da griješimo svi kad kažemo da je Crna Gora mala država. Pokazali su da nije mala, nego velika, pokazali da nas nije malo, nego puno. To je možda najveća vrijednost proteklih dešavanja da i u najtežim trenucima mjeste sami, da ima ko da pomogne, onoliko koliko može, potvrđujući našu staru narodnu izreku da se „na muci poznaju junaci”.