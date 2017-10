Vesli Klark poručio da CG može biti evropska Kalifornija

Penzionisani komandant NATO snaga za Evropu, Vesli Klark poručio je da planira da investira u Crnu Goru i da naša zemlja može postati evropska Kalifornija.

“Ima puno potencijala ovdje. Razgovarao sam sa premijerom- ovo može biti evropska Kalifornija”, kazao je Klark crnogorskim novinarima.

U Crnu Goru, kaže, nije prvi put. Očaran je našom zemljom.

“Crna Gora je divno mjesto, očaran sam”, istakao je Klark.

Kazao je da se Balkan tokom 25 godina promijenio i pokazao da ide naprijed.

“Razgovarao sam davno sa Miloševićem i on mi je predočio kakav je ovo prostor u pitanju i kakav potencijal ima. Na žalost za vrijeme njegove vlasti nije to moglo doći do izražaja”, kazao je Klark.

Ana Gajević