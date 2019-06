Vilson: Crna Gora napravila istorijske korake

Crna Gora je ulaskom u NATO prije dvije godine napravila istorijski korak, kako za sebe tako i za cijeli region, kazao je potpredsjednik Atlantskog savjeta SAD-a Dejmon Vilson.

Vilson kaže i da je naša država lider kada je riječ o pregovorima se EU, ali i da nas čeka još puno posla. Zasluge za dobre rezultate na evropskom i evro-atlantskom putu, Vilson pripisuje predsjedniku Milu Đukanoviću.

“Članstvo Crne Gore u NATO je istorijski korak za vašu državu. To što se Crna Gora, kao samostalna država, pridružila najmoćnijem vojnom savezu, sa kojom dijeli zajedničke vrijednosti i interese podrazumijeva sigurnost i teritorijalni integritet. Ono što mislim da je jako bitno, jeste da to što je vaša država učvrstila svoju poziciju u okviru NATO-a, je na neki način izoluje od uticaja subjekata ili zemalja čiji upliv nije poželjan.Članstvo u NATO vašoj državi daje mogućnost da sjedi za stolom sa Kinom, poziciju jednakosti sa Turskom, a to je ujedno i signal za Rusiju da obazrivije postupa sa CG jer ona ima svoje prijatelje.I to vas stavlja u drugačiju, bolju pozicij u nekada teškoj konverzacijai sa Rusijom i Kinom”, kazao je Vilson.

Dodaje da je Crna Gora temelj stabilnosti u regionu, jer sa predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Markovićem, gradi veoma konstruktivne odnose sa svim susjedima.

“Smatram da bi svaka zemlja u regionu trebalo da ima odnos sa susjedima kao Crna Gora. Predsjednik Đukanović zauzima mjesto u istoriji. Zaslužan je za obnavljanje nezavisnosti , vodi zemlju pravim putem i razmišlja o dugoročnim interesima. Uradio je nešto što zaista nije lako, bez potpune podrške, da vaša zemlja postane članica NATO-a”, ocjenjuje Vilson.

Dodaje da sad mnogi amerikanci znaju Crnu Goru, i ne posmatraju je samo kao turističku destinaciju već kao i sigurno i lijepo mjesto.

“Kada dođete ovdje zaljubite se u divnu prirodu, planine, obalu, kulturu, ljude. Pridruženje NATU je zaista plus za povjerenje u vašu državu, za privlačenje stranih ionvesticicija. Crna Gora je napravila ogroman progres kad je posrijedi članstvo u EU”, kaže Vilson.

Dodaje kako vjeruje da je naša država prva naredna članica EU.

“Mislim da je napredak vaše zemlje prepoznat i priznat, proces pregovaranja teče, vidimo napredak kada je riječ o ekonomskoj politici. U, isto vrijme mislim da ima još dosta posla, neophodan je napredak kada je riječ o vladavini prava, borba protiv organizovanog kriminala, takođe ljudi žele da vide odgovoran pravosudni sistem, ukoliko želite da strani investitori ulažu u vašu zemlju, onda moraju znati da će njihova imovina biti zaštićena, ugovori poštovani. No, ništa manje, kako kaže, nije bitno ni funkcionalnost institucija. Opozicija kaze mora prestati sa bojkotom dijaloga. Parlament mora da funkcioniše, želimo da vidimo opoziciju da zauzme svoja mijesta u parlamentu i učestvuje u političkoj, demokratskoj debati u zemlji”, navodi on.

Vilson na kraju pojašnjava, da je uprkos tome što je uoci izbora za Evropski parlament, vladao skepticizam kada je riječ o proširenju, jasno da pojedine strane snažno podržavaju taj proces, te da EU neće mijenjati tu politiku.