Vlada predano radi na tome da ravnopravnost žena postane realnost

Međunarodni dan žena podsjeća nas na značajne postignute uspjehe, ali i da suštinska ravnopravnost žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu još nije ostvarena, objavio je danas predsjednik Vlade Duško Marković na zvaničnom nalogu na Twitter-u.

“Vlada Crne Gore će nastaviti da predano radi da to postane realnost”, poručio je premijer.

#WomensDay reminds us of important success we have made, but also that true equality of women in political, economic and social life is still not achieved.

The Government of #Montenegro will continue to work hard to make it happen! @MinEkCG @ScienceMNE @sdamjano pic.twitter.com/wPgv7b00Vh

— Duško Marković (@DuskoMarkovicCG) March 7, 2020