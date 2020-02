Vojinović: Udar na temelj crnogorske nezavisnosti

Ako je ikome to bilo upitno, nakon posljednjega saopštenja odbornika DF-a u Skupštini Glavnoga grada svima je i konačno jasno – svjedočimo otvorenome udaru na crnogorski suverenitet i temelje crnogorske nezavisnosti, poručio je Vladimir Vojinović, odbornik DPS-a u Skupštini Glavnog grada.

“Probuđeni zvonima litija, prethodno politički nokautirani odbornici, odlučili su da političku borbu usmjere na pokušaje blokade razvojnih procesa u Podgorici, u konkretnome slučaju na pokušaj osporavanja odluke o imenovanju Bulevara 21. maj. Stvarni cilj takvih aktivnosti nije osporavanje samih odluka, jer odbornici DF-a dobro znaju da je imenovanje Bulevara 21. maj nesporna odluka – po srijedi je zapravo ono što ni u saopštenju povodom pokušaja osporavanja nijesu mogli sakriti”, uvjeren je Vojinović.

On citira odbornike DF-a da bi se razumjeli čemu se nadaju: „Datum 21. maj je podijelio građane i te podjele nisu ni do danas prevaziđene, te ovakvo postupanje dodatno utiče na dijeljenje ionako podijeljenog društva”.

“Evo dakle suštine reagovanja i pokušaja osporavanja odluka Skupštine Glavnog grada. Ako njih pitate, sporan je prije svega 21. maj, crnogorski Dan nezavisnosti. Sporan je za njih najznačajniji datum moderne crnogorske ere. Po njihovome uvjerenju, to je datum koji je donio podjele Crnoj Gori koje “ni do danas nijesu prevaziđene”, a odluku o imenovanju Bulevara 21. maj ne pokušavaju da ospore zato jer je navodno prekršena procedura, već zato što ih ta odluka boli. Stoga, osokoljeni litijama, bez trunke srama, kucaju na vrata crnogorskih sudova da bi osporili odluke koje slave velike crnogorske pobjede”, navodi on.

Vojinović smatra da autori saopštenja plasiraju teze o podjelama.

“Valjda iz toga treba da zaključimo da u Crnoj Gori podjele postoje tek od 21. maja. Ne. Oni zapravo u saopštenju veoma jasno ukazuju na to koga i šta predstavljaju. Za njih je to „dan podjele“ jer su se razdvojile – Srbija i Crna Gora. Treba to otvoreno kazati, nije nam strana njihova ujediniteljska, unitaristička retorika. To je ista ona retorika koja je 1918. godine, takođe u Podgorici, poništila viševjekovnu crnogorsku državnost, to je ista ona retorika koja je slavila propast dinastije Petrović Njegoš, to je ista ona retorika koja je pripremila Crnu Goru za ulazak okupatorskih trupa što su izvele monstruozne zločine po crnogorskim gradovima i varošima, to je ista ona retorika koja je crnogorske komite i heroje Božićnoga ustanka gonila po brdima i planinama, ubijala ili, uz pomoć tobožnjih crnogorskih sudova, tamničila”, navodi oni.

Prema njegovim riječima, takva Crna Gora, namučena, progonjena, internirana, ispjevala je grlima svojih šćeri i sinova 21. maja 2006. godine jednu od najljepših melodija.

“Kolege iz Skupštine treba da podsjetimo na sljedeće. Slobodarstvo je temelj Crne Gore, i Crnogorac ne dozvoljava nametanje ropskoga duha i mentaliteta. Ośetili su to svi okupatori koji su pokušavali da čizmom stanu na ovu zemlju. Zato će Crna Gora nastaviti da slavi 21. maj, jer je on potvrda crnogorskoga trajanja i duhovnosti, jer je on potvrda crnogorske slobode. Ničim ne zamjeramo narodima koji su trajali i više vjekova pod ropstvom, ali moderna Crna Gora neće pokoljenja vaspitavati pričom o podanicima i kukavicama. I sasvim sigurno, neće Bulevar 21. maj ponijeti ime Aleksandra Karađorđevića”, zaključio je on.