Vučić shvatio da bi mogao biti sljedeća meta

Sarajevski novinar Senad Pećanin ocijenio je da je poziv lidera DF-a Andrije Mandića i Milana Kneževića Srbiji da prekine odnose sa vlastima u Crnoj Gori bio potez očajnika.

On je u emisiji Živa istina na Javnom servisu objasnio i zašto nije iznenađan hladnim odnosom zvaničnog Beograda prema tom pozivu, kao i prema presudi i uopšte onome što se dešavalo u Crnoj Gori na dan izbora 2016.

“Mislim da je, u trenutku kada je shvatio da je crnogorski lider (Milo) Đukanović bio meta ozbiljne zavjere, meta svrgavanja i ubistva, Vučiću postalo jasno da bi se, u slučaju raspleta situacije u Srbiji i on sam mogao naći u Đukanovićevoj koži, i to u slučaju napuštanja politike koja inače sada doživljava krah, sjedenje na dvije stolice, orijentacije na Rusiju i istovremeno na Evropsku uniju i Ameriku. Dakle, kada bi se on zaista, a ne samo verbalno, opredijelio za zapadnu opciju, mislim da je svjestan da bi nakon Đukanovića on bio sljedeći”, rekao je Pećanin.

Dodaje da je sada teško procijeniti na koju će stranu Vučić, jer to zavisi i od razvoja na globalnoj geopolitičkoj sceni.

Pećanin smatra da Vučić koristi Dodika na regionalnoj sceni na isti način kao Vulina ili Šešelja na unutrašnjoj. Poruke Dodika doprinose tenzijama, kaže Pećanin, koji razlog za brigu prije svega u BiH vidi i u sve većem naoružavanju Srbije.

”Više je Srbija uložila u naoružanje nego svih drugih pet država zapadnog Balkana zajedno. Sada to treba staviti u kontekst da je Srbija okružena zemljama članicama NATO-a, ukljućujući Makedoniju koja će to uskoro postati. To oružje tu ne može biti iskorišćeno. Nažalost, jedini poligon na kome bi mogla biti isplativa ta investicija je Bosna i Heregovina. Bojim se da, po onom pravilu dramaturgije, puška okačena o zid u prvom, mora opaliti u trećem činu. To vodi upravo tome”, rekao je Pećanin.

Komentarišući nedavno telefonsko uključenje Radovana Karadžića na jednom skupu u Podgorici Pećanin je ocijenio da to što srpske političke elite koriste osuđene ratne zločince govori o gubljenju svih kriterijuma.

”Govori o jednoj izuzetno opasnoj, moralno destruktivnoj i politički katastrofalnoj odluci i opredjeljenju”, dodao je Pećanin.