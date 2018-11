Vučurović: Deklaracija DPS-a produbljuje jaz u Crnoj Gori

Za DF je takozvana rezolucija koju je predložio DPS apsolutno beznačajan dokument, kojim se iznova plasiraju istorijski falsifikati i neistine, kazao je Jovan Vučurović, poslanik DF-a.

Kako doaje, iako se u uvodu deklaracije licemjerno saopštava da se ona donosi u cilju prevazilaženja podjela, jasno je da je ovaj tekst upravo u funkciji produbljivanja jaza koji je odavno u Crnoj Gori prisutan.

“I mi ćemo imati našu rezoluciju kojom ćemo snažno osuditi i van snage staviti sramni čin kapitulacije Crne Gore iz 1916. godine. Podsjećanja radi, odluke Velike skupštine srpskog naroda u Podgorici iz 1918. podržali su i svi predsjednici vlada Kralja Nikole, nekadašnji ministri i poslanici iz ranijih saziva skupštine Crne Gore, a svakako da su oni veći politički i istorijski autoritet od ovih koji predlažu rezoluciju”, jasa je poslanik Vučurović.

Kako kaže, poruka DF-a je vrlo jednostavna – ne može se Crna Gora graditi na antisrpstvu, anticrnogorstvu i antipravoslavlju, kako to predlaže ova režimska rezolucija, a to mora jednom za vazda da bude jasno DPS-u.

“Ne možemo prihvatiti njihovu namjeru da nam bude bliži austrougarski i njemački okupator od naših predaka i naše vojske koja je 1918. oslobodila područje Crne Gore i Boke. Nema sumnje, sudeći prema izjavama Mila Đukanovića, Duška Markovića i ubnorovca-komite Zuvdije Hodžića kao i predlaganju ove na vrat na nos skrpljene rezolucije, da je DPS u velikoj nuždi. U toj stranci su se najzad uvjerili da za ovih 12 godina torture i diskriminacije nijesu uspjeli da ostvare svoj plan stvaranja novog čovjeka u Crnoj Gori, koji bi pljunuo na svoje pretke i odrekao se duhovnog i tradicionalnog bića Crne Gore, iako su se iz vrha te stranke potrudili da budu primjer kako se to radi. Nijesu uspjeli da slome srpski narod, kao ni Crnogorce koji se ne odriču svojih predaka, a to su, uostalom, pokazali i veličanstveni skupovi u Budvi, Kotoru, Herceg Novom, a pokazaće i skupovi koji će se održati u narednom periodu. Poslednje nade su polagali u kravatašku politiku prihvatanja tekovina 21. maja, ali ni to nije pomoglo da se slomi duh tradicionalne Crne Gore”, istakao je on.

Prema njegovim riečima, posebno je karikaturalno kada se u 2018. godini, u zemlji koja tobož kuca na vrata EU, neko poziva na odluke ,,ZAVNO’’ i ,,AVNOJ-a’’, kao da se radilo o nekim demokratskim institucijama, a ne o organima revolucije i prevrata. Kao da su delegati na ZAVNO i AVNOJ birani nekim demokratskim putem, a ne direktivama Vrhovnog štaba.

“DF smatra da put kojim je krenuo DPS sa ovom rezolucijom nije dobar, da on unosi nove omraze i podjele, i mi ocjenjujemo da se o ovom pitanju svakako treba razgovarati, ali otvoreno i u demokratskoj atmosferi, a ne jezikom ultimatuma i prijetnji. Nikakva rezolucija, pa ni eventualna represija koja se između redova pominje u izjavama pojedinih ekstrema iz DPS-a, neće spriječiti, a još manje zaplašiti narod da i dalje slavi svoje pretke, oslobodioce i ujedinitelje”, zaključio je Vučurović.