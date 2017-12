Vujanović: Moj lični neuspjeh je što je CG otjerala važne investitore

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović za 15 godina otkada je na toj funkciji svojim ličnim neupjehom smatra to što Crna Gora nije sačuvala neke strateške investitore.

Gostujući u emisiji Argument na Televiziji Pink, Vujanović je kazao da nijesmo imali viziju i nijesmo znali da cijenimo viziju onih koji bi ulagali u našu zemlju.

“Mnoge smo investitore otjerali, smatrajući da smo jedina zemlja, da oni nemaju gdje drugo da odu, da će oni doći samo zato što je nebo plavo, a nigdje nije plavo kao iznad Crne Gore. Nikada nijesmo imali, tjerajući te investitore, u sebi svijest da to proizvodi veliku štetu. Svi oni projekti u kojima sam učestvovao, a nijesu uspjeli, kod mene izazivaju ružno sjećanje i neprijatnost prema ljudima koji su tu pomogli. Zbog toga se osjećam neprijatno”, istakao je Vujanović.

Posebno velikim uspjesima, koliko je na čelu Crne Gore, vidi sticanje nezavisnosti, ali i ulazak u NATO.

“Smatram uspjehom što sam promovisao potrebu da imamo postepenu opreznost u svakoj državnoj odluci i funkciji svih građana Crne Gore. Govorim o samostalnosti Crne Gore i vrlo me raduje da sam kao predsjednik Vlade učestvovao u politikama koje sam pomenuo. Učestvovao sam i bio veliki pobornik Beogradskog sporazuma, jer je to dobar način, iako smo tada ja i Milo Đukanović imali velike neprijatnosti. Dakle, vratiti se u Crnu Goru, a potpisati Beogradski sporazum nije bilo ni lako, ni jednostavno. Bilo je samo pitanje ko nas naziva izdajnicima, a ko veleizdajnicima. Ali ako vodite politiku morate i da trpite, jer ako imate viziju morate da je pratite. Imali smo neprijatnosti, ali smo smatrali da je trebalo se dogovoriti sa Beogradom i Briselom i da pokažemo ovdje da imamo 10 posto razlike, ako procjenite da je to uslov stabilnosti”, dodao je Vujanović.

Dotakao se i teme nedavnog incidenta u Parlamentu, kada je lider Demokratskog fronta (DF) Nebojša Medojević vrijeđao evropskog izvjestioca Čarlsa Tanoka.

Predsjednik smatra da to nije primjereno, ali će to će ponašanje na kraju procjenjivati građani na izborima.

“Ne mogu se ljudi vrijeđati. Nije to stil koji pokazuje suštinu politike. Mislim da je to nešto što prepoznaje javnost Crne Gore, posebno međunarodna, kao stil koji nije primjeren onome što bi trebalo da bude ambijent našeg parlamenta i što je nekada bio i pri čemu se naš parlament prepoznavao i reklamirao u sveukuonom prostoru regiona. Nije tradicionalno crnogorsko gostoprimstvo zaslužilo da se zaboravi. Ljudi su sa tako visokih pozicija naši dragi gosti. Što god mislite o njima zadržite za sebe, nemojte ih vrijeđati. Bio je to jedan neimanentan crnogorskoj tradiciji gest i stil koji, moram reći, nijesam očekivao iako znam da se unutar našeg parlamenta stil veoma izmijenio, ali ga nijesam očekivao prema strancu”, zaključio je on.

S.B.