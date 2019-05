Vukadinović: Bečić bi da bude lider u razjedinjenoj opoziciji

Lider Demokrata Aleksa Bečić neće da sjedne za isti sto sa predsjednikom SDP Rankom Krivokapićem, pa danas neće biti najavljenog sastanka opozicionih partija i predstavnika pokreta “Odupri se”.

<<<<Otkazan sastanak opozicije i pokreta Odupri se<<<

Demokrate Crne Gore juče nijesu htjele zvanično da komentarišu informaciju koju su objavili mediji da sastanka neće biti, ali su nezvanično Dnevnim novinama kazali da to nije ništa neočekivano.

“Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić je to najavio, nakon smjene predsjednika Opštine Kotor Vladimira Jokića i svi su znali da se on, niti bilo ko iz Demokrata, neće pojaviti na sastanku”, rekao je Dnevnim novinama sagovornik iz Demokrata koji je želio da ostane anoniman.

Do otkazivanja sastanka, čiji je domaćin ovoga puta trebalo da bude Građanski pokret URA, došlo je nakon što je Demokratska Crna Gora Alekse Bečića, organizatora podsjetila na ranije iznijet stav da sa socijaldemokratama Ranka Krivokapića više ne žele da razgovaraju, budući da su prekršili Sporazum o budućnosti.

Prema nezvaničnim informacijama Televizije Vijesti, Džemal Perović iz pokreta Odupri se, pokušaće danas u odvojenim razgovorima sa predstavnicima Demokrata i SDP-a da pronađe izlaz iz ove situacije.

Nakon toga, trebalo bi da bude poznato hoće li planirani sastanak biti održan i u kom sastavu.

I politički analitičar Srđan Vukadinović smatra da je odluka Alekse Bečića da ne sjedne za isti sto sa predsjednikom SDP Rankom Krivokapićem očekivana, jer lider Demokrata želi da ostane dosljedan svojim izjavama.

“Pored dosljednosti tu ima i dosta političke praktičnosti. Sadašnja situacija odgovara Demokratama i zbog činjenice da je Bečić dugo izbjegavao saradnju i sa DF-om. Sada svi deklarativno daju podršku DF-u, ali će se svi povući i jednostavno “pobjeći” od njih. Jedno je kada sarađujete sa nekim sa kime se politički ne slažete, a sasvim drugo je kada treba da odete u politički savez sa nekim ko je osuđen. Zbog toga treba očekivati i osipanje glasova DF-a, koji će dominantno ići Demokratama. Odbijajući da se sastane sa Krivokapićem, Bečić pokazuje i da ima kapaciteta da bude lider opozicije, i treba očekivati da Demokrate imaju najveći broj glasova u opoziciji”, kaže Vukadinović.

On, međutim, smatra da je to mač sa dvije oštrice.

“Da bi Bečić postigao cilj mora da nastavi sam, kao što je i do sada radio, ali ovakve njegove odluke ruše jedinstvo opozi cije, koja samo jedinstvena može da se suprotstavi Demokratskoj partiji socijalista. Od danas, od odbijanja da se održi sastanak, opozicija je mnogo dalje od jedinstva nego što je to ikada bila. Bečić je u više navrata pokazivao da je dosljedan. Sjetimo se da je on jedini nastavio da bojkotuje rad parlamenta. Oni vidi priliku u tome da zbog svoje dosljednosti bude prva politička snaga u opoziciji”, kaže Vukadinović.