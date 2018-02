Vukadinović: Berane dobija klimavu koaliciju

Politički analitičar Srđan Vukadinović kaže za Dnevne novine da je Demokratska partija socijalista nastavila trend pobjednika.

“U Beranama je ubjedljivi pobjednik, sa četiri mandata više nego koalicija koja je iza nje, a u Ulcinju je pobjednik sa Forcom. To zapravo govori da se nastavlja taj pobjednički mentalitet DPS. Uvijek se očekuje da ta partija ima apsolutnu vlast. Međutim, kako vrijeme bude išlo, nema više apsolutne vlasti, već vlast pravi onaj ko ima najveći koalicioni kapacitet. Takav kapacitet u svakom slučaju još uvijek ima DPS. U Crnoj Gori se smatra da nema pobjede ako nije apsolutna, a apsolutna vlast ne znači puno. U demokratskim državama pobjedniku se daje mogućnost da traži koalicione partnere i tu do izražaja dolazi onaj ko ima najbolji mogući koalicioni kapacitet. DPS sada još to ima i na lokalnom i na državnom nivou”, kaže Vukadinović DN.

Komentarišući rezultat u sjevernoj crnogorskoj opštini, Vukadinović ističe da je u Beranama isti omjer snaga kakav je bio na prošlim izborima.

“I tada je bilo 18 naprama 17 mandata. Ne zaboravimo da su Demokrate bile u okviru SNP-a. Dakle, tu se ništa nije bitno promijenilo. Za 70-ak glasova je DPS ostao bez vlasti, što je veoma malo. Očito da su neka događanja unutar partije učinila svoje”, ističe Vukadinović.

On smatra da Berane nijesu dobile najsrećniju kombinaciju sa koalicijom koja je i do sada bila na vlasti, i Demokratama.

“Vidjećemo da li će u Beranama uspjeti da se formira vlast sa Demokratama, s obzirom na netrpeljivost između DF i DCG. Koliko do juče je prekinuta bilo kakva komunikacija između Fronta i Demokrata i čudno je da oni sada prave koaliciju. Ako uspiju da je naprave, to će biti vještački. Koalicija mora da bude organska i da proizilazi iz istih programa, iz istih zalaganja za rješavanje lokalnih problema. Ako nemate komunikaciju sa jednim od koalicionih partnera, onda je očito da su neki drugi razlozi preovladali, a to je da se svrgne DPS. Ali, i ako uspiju da naprave koaliciju, to će biti vrlo nestabilna vlast, kao što je sada u Budvi. Mislim da iako kao opoziciona grupacija likuju, ipak nisu našli neku srećnu kombinaciju, koja uliva nadu da će Berane imati stabilnu vlast”, smatra Vukadinović.

Što se tiče Ulcinja, tu se, kako kaže, stvari neće puno promijeniti.

“Ono što je bitno jeste da je SDP potpuno marginalizovan, da nestaje sa političke scene, nije više odbornički subjekat ni u Beranama ni u Ulcinju… Vidi se da SD počinje da čvršće strukturira svoje glasačako tijelo”, kaže Vukadinović.

<<<Zdravo Berane i Demokrate nova vlast, u Ulcinju DPS-u i FORCA-i najviše mandata<<<

Koalicija “Zdravo Berane” i Demokratska Crna Gora činiće vlast u Beranama, nakon što su na jučerašnjim lokalnim izborima u tom gradu osvojili 14, odnosno četiri mandata, što je 18 mandata u odnosu na 17 mandata koalicije DPS- SD-BS. Podsjetimo, DPS je na izborima 2014. godine sama osvojila isti broj mandata.

U Ulcinju DPS i Forca imaju devet mandata, koalicija “Probudi se Ulcinju” ima sedam, po tri mandata DUA i SD, a dva je uzela GP URA.