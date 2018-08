Vuksanović: Spremni na ukidanje Srpskog savjeta, ne i odricanje od srpskog identiteta

Demokratska partija socijalista DPS želi da ukine Srpski savjet kako bi zaustavila i ugasila srpske medije, ali i kako se ne bi realizovao poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da bude gost na obilježavanju stogodišnjice ovog istorijskog događaja, kazao je predsjednik Srpskog savjeta Momčilo Vuksanović.

Srpski savjet je, navodi on, organizacija koja je samostalna u svom radu.

“Formiran je u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i Ustavom Crne Gore da kroz institucije sistema čuva srpsku posebnost i nacionalni identitet čega se dosledno pridržava i do sada od nadležnih insitucija bez ijednog prigovora. Po Ustavu Crne Gore, član 79, stav 2, ima zagarantovano pravo na upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola i obilježavanje nacionalnih praznika. To pravo će uporno koristiti do promjene navedene ustavne norme”, kazao je Vuksanović.

Jasno poručuje-Srpski savjet će uvjek biti na strani srpskog naroda i njegovih interesa.

“Pa i političkih predstavnika sa kojima nas DPS identifikuje i pored njihovog višegodišnjeg neskrivenog neprijateljstva prema našoj organizaciji. U cilju našeg samostalnog i principijelnog djelovanja DPS-u i njenim koalicionim partnerima poručujemo da smo spremni na ukidanje naše organizacije, pa i na aktiviranje presude za obnovu spomen-obilježja mojkovačkim junacima na Bojnoj njivi, ali da nijesmo spremni na odricanje od srpskog identiteta i tradicionalne Crne Gore”, poručuje Vuksanović.

Ističe da njihov poklič nikada neće biti “Viva Montenegro!“.

“Nikada nećemo bez referendumske provjere volje građana Crne Gore podržati i aplaudirati odlukama o priznanju takozvane države Kosovo, o pristupanju, po nas, zločinačkoj i agresivnoj vojnoj NATO alijansi, slanju crnogorske vojske na Kosovo i Metohiju kako bi discilinovali srpski narod, prisustvu vojske Crne Gore proslavi pogroma i protjerivanja srpskog naroda, uvođenju sankcija našoj vjekovnoj zaštitnici Rusiji, i drugim kompromitujućim i po tradiciju Crne Gore sramnim odlukama”, zaključuje Vuksanović.

