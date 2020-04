Vuksanović Stanković: Političari da pokažu odgovornost kao struka

Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković kazala je u intervjuu za Dan da svi moraju pokazati solidarnost i pružiti podršku građanima kako bismo lakše prebrodili ovu krizu izazvanu pojavom virusa korona. Istakla je i da političari ni sada, no njenom sudu, nijesu bili do kraja na visini odgovornosti, a da su, za razliku od njih, građani pokazali zrelost i disciplinu. Poručila je i da su najveći teret i odgovornost ponijeli medicinski radnici, te da će se SDP boriti za bolji status zaposlenih u zdravstvu.

DAN: S obzirom na epidemiju virusom korona, šta mislite kako će se to odraziti na političku situaciju uzemlji?

Vuksanović Stanković: Elementarno odgovorno ponašanje jedne zrele političke elite bilo bi neophodno i da dok kriza ove vrste traje ostavimo no strani sve političke razlike i ujedinimo se oko zajedničkog dobra i apsolutnog prioriteta da očuvamo zdravlje i živote građana. Na ionako složene političke prilike u zemlji sada imamo i pandemiju korona virusa koja je zadesila cijeli svijet, što ukupnu situaciju čini još složenijom. Ovo posebno imajući u vidu da se nalazimo u izbornoj godini i da dominantno zbog manjka političke volje vlasti, nemamo ni minimum fer uslova za slobodne izbore.

Crna Gora je puno puta u svojoj daljoj i bližoj prošlosti, uz sve razlike, umjela pokazati da je najvitalnija i najsnažnija onda kada se suočava sa najvećim izazovima. Mislim da nas je to kao malu, ali ponosnu državu i sačuvalo kroz vjekove ponosnog trajanja. SDP će dati svoj doprinos, kao i uvijek do sada, da zajedno sa svim svojim razlikama nađemo najbolje puteve za mnoge političke i ekonomsko-socijalne izazove koji nas očekuju u narednom periodu.

DAN: SDP je već predložio niz mjera za oporavak privrede. Planiraju li se još neke mjere i koje?

Vuksanović Stanković: Kao odgovoran politički subjekt nastojali smo da u prethodnom periodu djelujemo na način koji će biti produktivan za ukupnu zajednicu, s obzirom na delikatnost i opasnost trenutka u kojem se nalazimo. Ubjedljivo najveći teret podnijeli su i podnose naši ljekari, i ukupno medicinsko osobolje i zaposleni u zdravstvu. Oni su heroji ovog vremena i valjda je sada svima jasno da je zdravstveni sistem temelj svakog stabilnog i prosperitetnog društva. Kao pojedinci su, ogromnim trudom i naporom, uspjeli da nadomjeste brojne manjkavosti sistema koji im nije omogućio adekvatne uslove za rad, a još manje pristojan životni standard primjeren težini posla koji obavljaju. Situacija u kojoj se nalazimo još više nas učvršćuje u ispravnost borbe koju SDP kontinuirano vodi, a tiče se poboljšanja statusa svih zaposlenih u zdravstvu.

SDP je za skupštinsko zasjedanje koje počinju u srijedu podnio četiri zakona, za koja smatramo da su u interesu svih građana. Neobračunavanje kamata tokom moratorijuma na kredite, otpis poreza i doprinosa za sve one koji nijesu mogli da rade ili čiji je rad značajno otežan minimum je na koji država mora da se obaveže. Predložili smo i dopune Zakona o prijestonici, kako bi oslobodili značajna finansijska sredstva za pomoć građanima i privredi Cetinja.

Svi moraju pokazati solidarnost i pružiti podršku građanima kako bismo lakše prebrodili ovu krizu. Nije vrijeme da se zarađuje na muci naroda. U vanrednim okolnostima, a ove okolnosti to jesu, ne možemo se pozivati na redovne instrumente i mehanizme. Tu je država na ispitu i zato SDP traži da se pomogne građanima i privredi.

Dosadašnja najavljena pomoć je apsolutno nedovoljna i mi tražimo da to bude na nivou pomoći koju pružaju makar zemlje regiona. Ako smo 155 miliona mogli dati za spas jedne kompanije gubitaša, valjda možemo za početak minimum toliko dati za odgovorne kompanije. Za naš mali i srednji biznis koji puni budžet ove zemlje i, naravno, za naše građane koji suu stanju realne potrebe jer ne mogu da rade zbog opravdanih mjera koje je uvela država.

DAN: Jeste li zadovoljni saradnjom opozicije i vlasti u trenucima epidemije. Mislite li da ima zloupotrebe trenutne situaci je u političke svrhe?

Vuksanović Stanković: Ta saradnja je mogla biti na mnogo višem nivou. Teško se oteti utisku da ima puno pokušaja da se čitava ova situacija politički kapitalizuje. Toga se mora kloniti prije svega vlast, ali i opozicija. Vlast mora učiniti dodatni napor kako bi uvjerila javnost da u nekim svojim činjenjima nema dvojnih aršina. Da se prema jednima mjere primjenjuju, a da se drugima za ista ili slična postupanja gleda kroz prste.

Vjerujem da su mnoge od usvojenih mjera bile opravdane, ali su one mogle biti preduzete na način koji bi bio do kraja pravno valjan, bez nepotrebnih improvizacija i nekada kršenja procedura. Ovo stoga što je u ovakvim situacijama najvažnije povjerenje i kredibilitet. Da ljudi vjeruju da radite u opštem interesu. Političari ni sada, po mom sudu, nijesu bili do kraja na visini odgovornosti. Za razliku od njih građani su u najvećoj mjeri pokazali zrelost i disciplinu.

DAN: Kako vidite rad Skupštine u ovim trenucima? Je li dala svoj maksimum?

Vuksanović Stanković: Vidjeli smo da je rad parlamenta bio suštinski suspendovan, zbog čega je zemljama regiona i stiglo svojevrsno upozorenje saraznih EU adresa da se moraju poštovati demokratske institucije i procedure. Parlament se već duže vrijeme, posebno od poslednjih izbora, nastoji degradirati i svesti na puki dekor. Zato ni u vremenu krize kao što je ova nije mogao odgovoriti izazovu na valjan način. Predstojeće parlamentarno zasjedanje pokazaće da li postoji spremnost da se dođe do nekih zajedničkih rješenja. To bi bio dobar signal i ohrabrenje za sve građane da njihovi politički predstavnici mogu bar na kratko zaboraviti na međusobne razlike i ujediniti se oko opšteg dobra. SDP će svemu tome dati svoj doprinos.

DAN: Vjerujete li da će se steći uslovi za održavanje fer i slobodnih izbora, odnosno, da će se izmijeniti izborno zakonodavstvo koje će biti prihvatljivo za sve?

Vuksanović Stanković: Činjenica je da smo izgubili gotovo pun jedan mandat u potpunom međusobnom nepovjerenju. Ogromno vrijeme je propušteno da se dogovorimo oko elementarnih uslova za izbore. Vlast je namjerno odugovlačila i opstruirala taj proces, dok opozicija nije bila na visini odgovornosti i nije pokazala sposobnost da izvrši pritisak na vlastu tom pravcu. Vremena je sada malo, imamo objektivnu okolnost čije trajanje ne možemo pouzdano predvidjeti, a pred nama je puno obaveza na izgradnji minimum feruslova za izbore. Dogovor oko izbora nema alternativu. Svi koji su protiv dogovora rade na destabilizaciji i političkog i socijalnog ambijenta. Na svima nama je velika odgovornost, i zato ovo preostalo vrijeme moramo iskoristiti na najbolji način.

Građani žele stabilnost, miran i siguran život. Zato poruka i vlastima i opoziciji -ugledajmo se malo na njih i lako ćemo se dogovoriti. Ne treba da se dogovaramo daukinemo međusobne razlike jer je to nemoguće i nije imanentno demokratijama, već kako da uspostavimo minimum povjerenja i zajedno usvojimo određena pravila igre.

DAN: Kako mislite da će se ova situacija izazvana infekcijom virusom korona odraziti na proces pregovora Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju?

Vuksanović Stanković: Evropska unija je svojom odlukom o izdašnoj pomoći Zapadnom Balkanu u ovom teškom trenutku pokazala da je solidarnost i dalje jedan od temeljnih principa njenog ustrojstva i djelovanja. Crna Gora će dobiti desetine miliona eura pomoći od EU, a u najavi imamo dodatna velika sredstva i mogućnost pristupa sredstvima EU fonda solidarnosti. Sve ovo je pokazatelj evropske posvećenosti i pažnje na djelu i potvrda da se region, i Crna Gora u njemu, vide kao neodvojivi dio evropske porodice naroda.

Vjerujem da je period pred nama period intenziviranja, a ne usporavanja politike proširenja EU. Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel jasno govori da možemo računati na podršku, ali da ona zavisi od brzine i kvaliteta reformi. To je dobar znak naravno za sve građane i istinski demokratske i reformske snage u društvu, a loš za sve one koji žele da nastave da od svih nas otimaju resurse ili za one koji nas žele vratiti par vjekova unazad. Socijalna kohezija i okupljanje oko ciljeva održivog razvoja i evropskog modela političko-ekonomskogupravljanja jedina je perspektiva ovoga društva. Zato i naš put ka EU nema valjanu alternativu.