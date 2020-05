Za Carevića su njegovi kritičari neostvareni ljudi

U Budvi je, i tokom prvomajskih praznika, nastavljen politički rat, dojučerašnjih koalicionih partnera u vršenju vlasti Crnogorske i Demokratskog fronta, a nastavlja se i ovih dana putem društvenih mreža.

Crnogorska je na svom FB profilu objavila snimke iz intevjua aktuelnog predjsednika Opštine Marka Carevića u kojima on tvrdi da je ključni igrač u formiranju lokalne vlasti Budvi bila upravo Crnogorska.

Ova partija je, međutim, u četvrtak podnijela inicijativu lokalnom parlamentu za smjenu predsjednika Opštine Marka Carevića, koju su podržali odbornici Demokratske partije socijalista, Odbornik Socijaldemokrata Crne Gore i nezavisni odbornik Stevan Džaković.

Carević je početkom godine demantovao navode da njegove kompanije imaju bilo kakav profit od kada je budvanski DF na čijem je čelu postao dio vlasti. Međutim, iako njegove firme nijesu direktno dobijale poslove od opštine, firme aktuelnog gradnačelnika Budve su indirektno, kao podizvođači, bile uključene u građevinske poslove, a samim tim su i ostvarivale profit.

Carević je odgovorio da je Crnogorska politička priča neostvarenih ljudi, vođena isključivo ličnim interesima.

“Oni mene nijesu doveli, već ja njih. Nijesu bili izborna volja građana, znate da smo imali 17 mandata i formirali vlast. Isključivo na moju incijativu su ušli u vlast cijeneći, širinu Demokratskog fronta i svoju, da mi kao pravoslavni narod u Crnoj Gori moramo prevazići te podjele na Srbe i Crnogorce. I to je bio motiv i želja, što su oni objeručke prihvatili i za razliku od drugih koji su bili rezervisani. DF je svaku stolicu na kojoj sjed kadar Crnogorske dao. To je istina i to svi znaju”, kazao je Carević.

Na drugoj strani, Crnogorska optužuje Carevića da glumi ugroženog Srbina, a da se, zapravo, obogatio sarađujući sa DPS-om.

“Tako da ja kao Crnogorka uvijek ću glasno i jasno da kažem da je njegovo ugroženo srpstvo obogatila moja država Crna Gora. Vjerujem da će osnovane sumnje za izvršenje sijaset krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret dobiti sudski epilog, a suočavanje u Skupštini Opštine nas svakako čeka. Naši dojučerašnji koalicioni partneri svjesni su istinitosti i osnovanosti svih naših tvrdnji, i umjesto da imamo mehanizam smjene potencijalnog korumpiranog predsjednika Opštine odmah, mi imamo kukavičluk da se to ne može uraditi jer ćete biti optuženi da ste sarađivali sa DPS. Od našeg osnivanja do danas bili smo milovci, udbaši, ratni profiteri, sateliti, korumpirani, ravnogorci, srbogorska, gejevi i slično. Mislim da smo do dana današnjega pokazali da smo slobodni ljudi koji misle svojom glavom i rade najbolje za svoj grad i svoju državu”, istakla je Anđela Ivanović.

DF: DPS se aktivno uključila u rušenje vlasti

Centrala DPS iz Podgorice aktivno se uključila u rušenje vlasti u Budvi, koju predvodi DF, saopštio je poslanik DF-a Jovan Vučurović.

“Ovoga puta, vrh DPS ništa ne želi da prepusti slučaju, i zato se više uzdaju u to da upravljaju “Crnogorskom”, koju su, očigledno, stvorili od saradnika i spavača, nego u svoje partijske drugove iz Budve”, navodi Vučurović.

Oni kažu da je u centrali DPS, prilikom ovih dogovora sa Crnogorskom’, napravljena i konkretna dinamika pljačkanja preostalih resursa u Budvi.

“Za neke takve nezavršene projekte, koji su zaustavljeni pobjedom opozicije u Budvi 2016. godine, potrebno je taman par mjeseci udružene vlasti Crnogorske i DPS”, dodaje Vučurović.

Naveo je da će DF i koalicioni partneri izdržati i ovo iskušenja zato što to, kako je naveo, želi ogromna većina građana.