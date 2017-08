Zaposleni u Demosu kojima se duguje plata: Lekić nas policijom nije uplašio

Zaposleni u Demosu kojima se duguje zarađena nadokanada Milivoje Brković, Slaven Kraljević, Nikola Milić i koji juče nijesu htjeli da napuste prostorije stranke, kazali su da dvadeset dana traže jednu naknadu koja im se duguje i koji su časno odradili, a toliko traje šikaniranje koje nikada prije stranci za dvije i više godina postojanja nijesu doživjeli. Poručuju da ih lider stranke Miodrag Lekić policijom nije uplašio.

Policija je juče oko 17 sati intervenisala u prostorijama Demosa, jer trojica pristalica frakcije Gorana Danilovića nijesu htjela da napuste kancelarije dok im ne isplate plate za jun.

“Policijom nas nije uplašio, niti mu jučerašnji pokušaj služi na čast. Nijesmo dolazili u centralu Demosa kao bilo čije pristalice, nego kao ljudi kojima se duguje novac. Duguje se nama i našim porodicama. Pitamo javno gospodina Lekića i one kojo govore u njegovo ime – da li on živi od plate i da li može da nas razumije? Nijesmo se bunili kada su nam zbog slobodno izraženog političkog stava rekli da za nas dok su oni tu više nema mjesta. To smo prećutali ali se sigurno nećemo odreći onoga što je naše”, naveli su oni.

Minulih šest mjeseci u Demosu su, tvrde, radili gotovo uvijek najteže i odgovorne poslove.

“Zbog toga što nijesmo stali na stranu predsjednika Lekića, nego na stranu većine u Demosu, i to sa svojim skromnim glasom, duže vrijeme smo progonjeni i to na najbrutalniji način. Bez i jedne riječi viška i uz prethodnu najavu, juče smo došli u centralu Demosa očekujući da dobijemo zarađeni novac. Umjesto toga gospodin Lekić, zajedno sa nekim ljudima koji se ponašaju kao okupatori našeg do juče radnog prostora su nas izvrijeđali i uz to još zvali policiju da nas izbaci iz stranke koju smo osnovali. Gotovo je nevjerovatno, ali policija se ponašala korektnije od dosadašnjeg predsjednika naše stranke”, kazali su oni.

Njih trojica tvrde, da njihov slučaj govori o tome kako Lekić tretira ljude, jer kako dodaju, jer upravo na njima želi da pokaže koliko cijeni nečiji trud i sve što su do sada činili za zajednički Demos.

Od osnivanja Demosa, po njihovim riječima, mnogo puta upravo gospodina Lekića su štitili od bandita i nasilnika.

“I svaki sledeći dan kada budemo išli za svoje plate, gospodin Lekić može pozvati i policiju i medije, jer smo mi pristojni i zreli ljudi i od nas nikome ne prijeti nikakva opasnost. Žao nam je, ipak i to mnogo, što su policajci i neki drugi nama nepoznat svijet radije viđeni gosti u našoj centrali od nas. Na kraju naša jedina i ključna poruka je: dajte nam zarađeno kao i drugima i ostavite nas na miru, jer je vama lako da preko nas pokušavate dobiti političke poene, a naš jedini interes je da zaradom obradujemo porodice. Od gospodina Lekića, nakon toga, nećemo tražiti ništa niti bilo šta očekujemo”, zaključuju oni.