209 piva, 75 jegera, 65 vodki i koka kola…

Frank Lampard bio je široke ruke nakon plasmana Derbija u finale plej ofa za plasman u Premijer ligu.

Poslije pobjede na terenu Lidsa, legendarni fudbaler Čelsija odveo je svoje izabranika u jedan pab.

Frank Lampard’s Bar Bill last night after beating Leeds to claim a place in The Championship Play off final👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/e0QhDtz7S3

— Football Away Days (@AwayDayFooty) May 16, 2019