Aković na prekretnici: Ostanak u Zeti ili promjena sredine

Zeta je plasmanom u kvalifikacije za Ligu Evrope ostvarila misiju u nedavno završenoj sezoni, ali će pred izlazak na kontinentalnu scenu uprava ,,vukova“ morati dobro da zasuče rukave.

,,Trešnjicu“ su napustili Jovan Baošić i Armin Bošnjak, a još nekim igračima je istekao ugovor sa prvim crnogorskim šampionom. Među njima je i iskusni golman Zoran Aković, čiji je status jedna od najvažnijih tema među ljudima iz sportskog sektora.

“Istekao mi je ugovor sa Zetom i uskoro bi trebalo da obavim razgovor sa upravom. Proveo sam uspješnu godinu na ,,Trešnjici“ i red je da prvo saslušam što oni imaju da mi kažu, pa da tek onda razmišljam o eventualnim ponudama za promjenu sredine. Zeta ima prednost, ali nije nemoguće da odem u drugi klub”, rekao je Aković.

Zeta je jedina ekipa sa negativnom gol razlikom (29:30) od sve četiri koje su izborile plasman u Evropu iz Telekom 1. CFL.

Samo su, međutim, šampion Budućnost i petoplasirana Podgorica primile manje pogodaka od ,,vukova“. Velike zasluge za to idu na adresu Akovića.

“Zadovoljan sam učinkom, i individualnim i ekipnim. Imao sam dosta pehova, pratili su me bukvalno od prvog dana, ali nijesam dozvolio da me to poremeti. Sve je to sada prošlost, najvažnije je da smo završili na četvrtom mjestu. Kvalifikacije za Ligu Evrope jesu bile cilj, ali na početku sezone mnogi su govorili da nemamo ekipu koja može to da ostvari. Sa ekipom u kojoj je bilo dosta mladih igrača napravili smo veliki uspjeh”, naglasio je Aković.

Provjereni čuvar mreže vjeruje da će Zeta i naredne sezone igrati važnu ulogu u prvenstvu, sa ili bez njega između stativa.

” Zeta svake sezone ,,izbaci“ nekoliko mladih i talentovanih fudbalera, a uz to uspijeva i da gotovo uvijek bude među vodećim ekipama. Radi se o klubu koji je brend crnogorskog fudbala i zaslužuje da igra Evropu. Utakmice u kvalifikacijama za kontinentalna takmičenja znače mnogo jer dobijete priliku da izađete iz domaćih okvira i predstavite se na većoj sceni. U Zeti igraju kvalitetni momci i fudbaleri i nadam se da će i naredne sezone imati što da pokažu. Ukoliko ostanem, biće mi zadovoljstvo da im budem podrška sa gola”, naglasio je Zoran Aković.