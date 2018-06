Alegri prodaje Iguaina

Juventus je spreman da ovog ljeta proda Gonzala Iguaina i dovede bržeg napadača.

Samo dvije godine nakon što je za 90 miliona eura stigao iz Napolija, trener Masimo Alegri odlučio je da se odrekne njegovih usluga.

#Juventus will reportedly consider selling Gonzalo Higuain this summer, as Massimiliano Allegri wants a quicker striker. https://t.co/ugPgUX1raH pic.twitter.com/3UrUup2uUT

