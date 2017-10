Alkohol, žene i lude žurke udaljili Čileance od Mundijala

Čile nije uspio da se plasira na Svjetsko prvenstvo, a tamošnji mediji osuli su paljbu po igračima koji su skloni nesportskom životu, što ih je na kraju koštalo plasmana na Mundijal.

Okupljanje reprezentacije više liči na organizovane žurke, na kojima se ispijaju litre alkohola do ranih jutarnjih sati.

Bivši selektor Horhe Sampaoli je prije nekoliko mjeseci rekao da se Čile upravo zbog tih stvari neće kvalifikovati na Svjetsko prvenstvo.

“Vidal je alkoholičar. Čovjek je skroz van kontrole, potrebna mu je pomoć doktora. Jednom mi je tražio da popije pivo u avionu i nakon što mu to nisam dozvolio vidio sam ga sa flašom viskija koji je dobio od posade. Edu Vargas takođe pije, dok Pinilja organizuje žurke po sobama. Dovode prostitutke i divljaju do zore”, pričao je Sampaoli, ali je izdvojio jednog igrača:

“Jedino se Aleksis Sančez nije bavio tim stvarima”.

Čileanci su u upravo završenim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo osvojili šesto mjesto i nisu uspjeli da se domognu ni baraža.