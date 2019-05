April u znaku Gvardiole i Vardija, pamtiće se i Azarova majstorija

April u Premijer ligi prošao je u znaku Pepa Gvardiole i Džejmija Vardija.

Menadžer Mančester sitija izabran je za trenera mjeseca, nakon što je serijom pobjeda doveo “građane” na korak do odbrane trona.

Ekipa sa “Etihada” slavila je u svih pet prvenstvenih utakmica u prethodnom mjesecu.

Vardi je sa druge strane na četiri meča dao pet pogodaka i pokazao da je u odličnoj formi.

Gol Edena Azara protiv Vest Hema izabran je za pogodak mjeseca.

After winning Premier League Goal of the Month for this solo effort against West Ham, check out some of Eden Hazard's best individual goals for @ChelseaFC 🎩

