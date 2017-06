Argentina srušila Brazil na debiju Horhea Sampaolija

Pred više od 95 hiljada gledalaca na Kriket Krund stadionu u Melburnu, fudbaleri Argentine savladali su selekciju Brazila 1:0.

Na klupi “gaučosa” debitovao je bivši trener Sevilje Horhe Sampaoli i odmah na premijeri savladao najljućeg rivala u prijateljskom susretu.

Jedini gol na susretu djelo je Gabrijela Merkada u finišu prvog dijela. Izveden je prekid, poslije koga je Otamendi odlično skočio i pogodio stativu, od koje se lopta odbila pravo na nogu Merkadu, kome nije bilo teško da je sa dva metra gurne u praznu mrežu.

GOAL ARGENTINA! #BRAvARG 0-1 44' Gabriel Mercado gets the first goal of the night. #9WWOS pic.twitter.com/zs4PheHRh8

— 9Go! (@9Go) June 9, 2017