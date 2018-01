Arsenal preokretom protiv Čelsija do finala Liga kupa

Fudbaleri Arsenala pobijedili su Čelsi 2:1 u revanšu polufinala Liga kupa i igraće za trofej ovog takmičenja sa Mančester sitijem.

Arsenal beat Chelsea on 2-1 to reach the Carabao Cup final and continue their fine form at the Emirates 🔥

They've lost just one game at home over the past 10 months, that was to Man Utd 😐 pic.twitter.com/ll2TWYRY50

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 24, 2018