Arsenal u negativnom nizu, kao prije 60 godina

Arsenal je prvi put nakon 60 godina vezao četiri uzastopna poraza na svom terenu.

Danas je sastav sa “Emirata” vodio protiv Čelsija 1:0, a onda u završnici za četiri minuta primio dva pogotka.

1959 – Arsenal have lost four consecutive home matches in all competitions for the first time since December 1959. Collapse. pic.twitter.com/bCut4d8JCh

— OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2019