Atalanta eliminisala Napoli iz Kupa Italije

Fudbaleri Atalante pobijedili su kao gosti Napoli 2:1 u četvrtfinalu Kupa Italije i plasirali se među četiri najbolje ekipe u ovom takmičenju.

Nakon poluvremena bez golova, Timoti Kastanje je na početku nastavka najavio iznenađenje u Napulju.

GOOOAAAAAALLLL!!!! #Castagne gives Atalanta the lead early in the 2nd half. Napoli are down! It is game on! 0-1 | 50' #NapoliAtalantapic.twitter.com/VAEZBh80TU

— SerieAchannel (@SerieAchannel) January 2, 2018