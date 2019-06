Atraktivna plavuša za trenutak prekinula finale Lige šampiona

Navijači nisu uživali u sjajnom fudbalu u prvih 45 minuta finala Lige šampiona, ali se makar muški dio publike obradovao kada je jedna, prilično oskudno odjevena djevojka utrčala na teren.

"She couldn’t even make it to the half-way line. Specialist in failure." pic.twitter.com/jQcgpyGX8N

— Managerial Mindset (@ManagerialMinds) June 1, 2019